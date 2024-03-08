«معرض التوظيف للشركات الناشئة 2024» يوفر 150 وظيفة

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبلت الدورة الثانية من «معرض التوظيف للشركات الناشئة»، الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة»، أول من أمس، في مقر مركز «شراع» بالجامعة، مئات الطلاب الجامعيين الباحثين عن فرص عمل ومجالات تدريب واكتساب خبرات في عالم الشركات الناشئة. ووفر المعرض منصة فريدة لأكثر من 25 شركة ناشئة لاستعراض فرص عمل تتوزع ما بين دائمة وبدوام جزئي وفرص تدريبية لطلاب وخريجي «الجامعة الأمريكية في الشارقة» حيث عرضت الشركات أكثر من 150 شاغراً وظيفياً.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نؤمن في شراع بأن تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال يبدأ بتوفير المنصة الصحيحة للمواهب الشابة للتعرف على الفرص المتاحة في قطاع الشركات الناشئة».

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