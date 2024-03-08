مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي يدعم تحول الطاقة والتنمية الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، التي عقدت في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، وأهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.

وترأس أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة العاشرة للمجلس، التي شارك فيها أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وشهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي في أبوظبي تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة، كما قامت بمناقشة التطورات، وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز