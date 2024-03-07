إنجاز مشروع «بروج 4» بنهاية 2025 بتكلفته 6.2 مليارات دولار

المصدر: أبوظبي - وام

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قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات: «إن أعمال البناء والتطوير لمشروع «بروج 4» تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنجازه بحلول نهاية العام المقبل، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من أعمال البناء والتشييد، والذي يرفع بعد اكتماله الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 28% بمقدار 1.4 مليون طن، ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 6.4 ملايين طن سنوياً».

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش جولة إعلامية في المشروع: «إن «بروج 4» يعد أحد أكبر المشاريع الصناعية في الإمارات، وعقب اكتماله ستصبح «بروج» في المرتبة الرابعة بمنطقة آسيا، وأكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف المساهمة بنسبة 63%، ضمن برنامج المحتوى المحلي، إضافة إلى ترسية عقود للشركات المحلية بقيمة 600 مليون دولار».

خطط النمو



وأوضح أن «بروج 4» من المشاريع المهمة في خطط نمو الشركة، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليارات دولار، مضيفاً: «إن «بروج» تدرس العديد من الفرص للتوسع على مستوى العالم، بما يعزز مكانة الشركة الرائدة، ويحقق عائداً اقتصادياً مهماً، والتي سيتم الإعلان عنها، خلال المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أن المجمع الصناعي «بروج 4» يمتد على مساحة 3.4 ملايين متر مربع، بما يساوي مساحة 500 ملعب كرة قدم، ويستخدم الجيل الثالث من تقنية Borealis Borstar لتعزيز إنتاج مواد مبتكرة. وأضاف هزيم السويدي، إنه من خلال التكنولوجيا المتقدمة والابتكار تمكنت «بروج» من تسجيل أكثر من 700 براءة اختراع معتمدة، إضافة إلى أكثر من 1100 طلب جديد لتسجيل براءات اختراع، فيما تمتلك الشركة أكثر من 240 جهاز فحص متقدماً، أسهم في تنوع أكثر من 80 % من منتجات «بروج».

معايير السلامة

من جانبه قال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع «بروج 4»: إن مشروع «بروج 4» يواصل المضي في تنفيذ أعمال التطوير، الذي سيتطلب أكثر من 100 مليون ساعة عمل لضمان إنجازه، وفقاً للجدول الزمني المحدد بحلول نهاية العام 2025.

وأضاف: إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة دون التأثير سلباً على وتيرة تنفيذ المشروع لا سيما مع وجود أكثر من 20 ألف شخص، خلال وقت الذروة في الموقع، وتضطلع الكفاءات والكوادر الوطنية، التي تشكل ما يصل إلى 46% من فريق عمل المشروع، بدور محوري في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

حلول مبتكرة

وتخدم شركة «بروج» عدداً من الأسواق الرئيسية الكبرى مثل الصين والهند اللتين تشكلان معاً نحو 65% من الاستهلاك الدولي لمنتجات البتروكيماويات، وستسهمان بنحو 80% من النمو المتوقع للصناعة.

وباعتبار شركة «بروج» مساهماً بارزاً في تصدير المنتج المحلي فإن هذا المشروع سيضيف مزيداً من الإنجازات إلى سجل النجاحات التجارية للشركة، كما سيمكنها من تطوير حلول مبتكرة وترسيخ إمكاناتها التنافسية على خريطة صناعة البتروكيماويات الدولية.

وتعد وحدة التكسير EU4 الموجودة في المجمع الصناعي «بروج 4» واحدة من أفضل وحدات التكسير، من حيث كفاءة استهلاك الطاقة، وهي مصممة لتكون ضمن الـ 25 في المئة الأوائل مقارنة بمعايير الصناعة المعتمدة لدى مؤسسة «سولومون أسوشيتس»، ويتم بناؤها لتكون جاهزة لربطها بوحدة مخصصة لالتقاط الكربون مستقبلاً، مما سيحد من وقت العمل المهدر وسيعزز التكامل السلس بين العمليات عند دخول الوحدة حيز التشغيل.

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