غرفة عجمان توصي بضرورة الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة

المصدر: عجمان - وام

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عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان اجتماعه الأول لعام 2024، برئاسة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس المجلس لمناقشة سير عمل مشاريع ومبادرات الغرفة والجهود المبذولة لتعزيز دورها في نمو اقتصاد الإمارة وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوصى الاجتماع بضرورة الترويج لفرص الاستثمار التعليمية في الإمارة خلال معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024، وتكثيف الجهود للترويج لفرص الاستثمار الصناعية والعقارية ضمن الملتقيات والوفود التي تستقبلها الغرفة خلال المرحلة القادمة إضافة إلى توطيد التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية دعماً لتحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية.

وأكد المويجعي ضرورة تكثيف أجندة مشاركات الغرفة في المعارض والفعاليات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات بالإمارة واكتشاف أسواق خارجية جديدة والاطلاع على أفضل الممارسات.

وأوضح أن الغرفة حريصة على تعزيز مساهمتها البيئية بالتزامن مع عام الاستدامة 2024 من خلال تنويع الاستثمارات الخضراء وتوعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بتبني الحلول الصديقة للبيئة والحفاظ على الموارد وتبني أفضل الممارسات المستدامة.

حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان.

واطلع المشاركون على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 والحساب الختامي للعام السابق واعتماده، وسير عمل مشاريع الغرفة للعام الجاري وآخر مستجدات تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته الحادية عشرة مايو 2024 إلى جانب تقرير سير العمل لمجلس شباب غرفة عجمان وأجندة فعالياته خلال المرحلة المقبلة.

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