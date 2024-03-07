تعاون الإمارات لريادة الأعمال و«إي آند» لدعم رواد الأعمال

المصدر: أبوظبي ـ وام

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وقعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إي آند»، لدعم رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأعمال عبر البرنامج الوطني لتأسيس الشركات، المخصّص للمواطنين الراغبين بتعزيز مشاريعهم من خلال شراكتهم مع «إي آند» الإمارات، لإتاحة الفرصة لهم لبيع خدمات وحلول «إي آند» الإمارات لعملائهم.

وتأتي الاتفاقية لتأسيس إطار عام بين جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومجموعة «إي آند» من أجل متابعة فرص التعاون المحتملة والفرص الاستثمارية الأخرى، ووضع المبادئ التي يستهدف كلا الطرفين العمل بموجبها لخلق شراكة استراتيجية تعود بالنفع على رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف إمارات الدولة.

خبرة متكاملة

وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال، إن مجموعة «إي آند» تعتبر من أنجح الشركات محلياً وعالمياً، وتتمتع بخبرة متكاملة في تقديم الحلول التقنية وحلول الاتصالات وهي نموذج عالمي للنجاح الإماراتي.

وأضاف: يأتي هذا التعاون بين جمعية الإمارات لريادة الأعمال ومجموعة «إي آند» كترجمة لتشارك الرؤى المتمثلة في تطوير الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال الإماراتيين، ونحن نثمن هذا التعاون لما له من أثر سينعكس على تطوير مهارات وقدرات رواد الأعمال الإماراتيين والمساهمة في تطوير القيمة المحلية المضافة.

وأضاف: يتمثل الهدف الرئيسي لهذا التعاون في رفع مساهمة رواد الأعمال الإماراتيين الاقتصادية وتطويرها وتشجيع الشباب على بدء مشاريعهم الريادية ودخولهم إلى بيئة ريادة الأعمال، مستفيدين من هذا التعاون الذي سيوفر لهم فرصة بدء مشاريعهم وأعمالهم بطريقة احترافية، والاستفادة من البرنامج الوطني لتأسيس الشركات التابع لمجموعة «إي آند».

إتاحة الفرص

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «إي آند الإمارات»: نهدف من خلال هذا التعاون إلى دعم روّاد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأعمال وإتاحة الفرصة لهم للانضمام للبرنامج الوطني لتأسيس الشركات الذي يقدم لهم فرصة توفير خدمات وحلول «إي آند الإمارات» لعملائهم، ونتطلع لمواصلة التعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال لتمكين نظام ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشباب الإماراتي الطموح في تحقيق تطلعاتهم، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بقطاع الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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