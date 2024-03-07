عمومية «أسواق عجمان التعاونية» تقر توزيع أرباح 15 % على المساهمين

المصدر: عجمان ـ البيان

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أقرت الجمعية العمومية «لأسواق عجمان التعاونية» في اجتماعها العادي، توزيع أرباح بنسبة 15 % على المساهمين، وذلك عن أعمالها للعام المالي المنصرم 2023.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء، وتم خلال الاجتماع التصديق، على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات.

وقال سلطان المهيري أمين الصندوق، إن إجمالي إيرادات مبيعات تعاونية عجمان بلغ 146.2 مليون درهم، فيما تطورت أعداد المساهمين عن العام الماضي لتبلغ 3589 مساهماً.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، على الدور الذي تقوم به تعاونية عجمان، في خدمة المجتمع والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، كما أكد أن «التعاونية»، تسعى لتوفير منتجات متنوعة عالية الجودة، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتلبي طلبات المتسوقين. كما شدد على حرص «التعاونية» لتطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الموظفين، الذين ارتفعت نسبة التوطين في صفوفهم، ضمن الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية، كما تحدث عن المشاريع القائمة لزيادة عدد أفرع التعاونية، كما أكد على تطوير الفروع القائمة، لتواكب التطورات الحديثة في مجال التسوق.

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