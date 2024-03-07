10 % زيادة في رحلات السفر الجماعية من الإمارات في 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «مسافر دوت كوم»، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، عن ازدياد الاستفسارات المتعلقة بباقات السفر خلال عطلة عيد الفطر السعيد بنسبة بلغت 40 % مقارنة بعام 2023، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الفضيل والترتيبات المتعلقة بخطط السفر التي يضعها سكان دولة الإمارات برفقة عائلاتهم للاستمتاع بعطلة العيد التي تستمر لستة أيام، وتتوقع أن تشهد الرحلات الجماعية من الإمارات زيادة بنسبة 10 % في عام 2024، ما يوفر للمسافرين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات متنوعة بأسعار تنافسية.

وتُظهر توجهات السفر خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد لهذا العام تحولاً ملحوظاً في تفضيلات السفر وأساليبه لدى سكان دولة الإمارات، حيث يواصل مشهد السفر تطوره لتلبية تطلعات المسافرين المتنوعة، من الرحلات العائلية طويلة الأمد وصولاً إلى المغامرات الفردية المتجددة.

وجهات جديدة

وقال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى «مسافر دوت كوم»: «حققنا نمواً ملفتاً في قطاع السفر المتنامي، كما نواكب تغيّر تفضيلات السفر وتنوعها لدى سكان دولة الإمارات، بدءاً من الرحلات العائلية الطويلة وصولاً إلى المغامرات الفردية. وتلتزم مسافر دوت كوم بتخصيص كل رحلة لتتناسب مع هذه التوجهات الحيوية، ما يضمن وصول كل مسافر إلى وجهته المفضلة، سواء لاستكشاف وجهات جديدة أو الاستمتاع بتجارب متميزة وفق أعلى المستويات».

توفر «مسافر دوت كوم» للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بتجارب سفر فاخرة وبتكلفة مقبولة، العديد من باقات العطلات الشاملة المصممة خصيصاً لتناسب متطلبات سفرهم بأسعار تبدأ من 3,500 درهم. كما تتولى الاهتمام بكافة التفاصيل المتعلقة بسفرهم بدءاً من حجز تذاكر الرحلات الجوية، وصولاً إلى الإقامة في فنادق من فئة أربع أو خمس نجوم، والجولات السياحية والمساعدة في الحصول على التأشيرة، حيث يتم تصميم كل التفاصيل مع وضع الأولوية للراحة والأمان والسعادة، ما يضمن استمتاع الجميع بتجربة سفر لا تُنسى.

وتقدم «مسافر دوت كوم» باقات حصرية لعيد الفطر المبارك عام 2024 للانطلاق في رحلة لاستكشاف وجهات جديدة، والاستمتاع بتجارب ثقافية نابضة بالحياة، ما يمنحهم ذكريات لا تُنسى.

تفضيلات السفر

وفي تحليل حول توجهات قطاع السفر للشركات والترفيه أكدت «مسافر دوت كوم» أنه خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد وما بعده:

• توجهات العطلات الطويلة: يختار العديد من المسافرين حالياً باقات العطلات الطويلة التي تمتد من 7 حتى 10 أيام، بحيث تتماشى أوقات رحلاتهم مع العطلات المدرسية لتعزيز تجربة العطلة للعائلات.

• السفر المنفرد أو برفقة العائلة أو مع الأصدقاء: يفضل 60 % من الأشخاص، وهم الغالبية العظمى، السفر برفقة عائلاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، كما يفضل 6 % السفر بمفردهم، بينما يختار 10- 12 % السفر برفقة أصدقائهم.

• استكشاف وجهات سفر جديدة ومميزة: بالإضافة إلى وجهات السفر التقليدية، يبدي المسافرون اهتماماً باستكشاف وجهات جديدة ومميزة مدفوعين بفضولهم نحو الاستمتاع بتجارب استثنائية، مثل زيارة اليابان وفيتنام وسيريلانكا ونيبال واليونان وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا.

• الوجهات الشهيرة خلال عيد الفطر السعيد: تواصل الدول التابعة لرابطة الدول المستقلة مثل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان تصدرها قائمة الوجهات المفضلة للسفر في عيد الفطر السعيد، وذلك بسبب توفيرها إجراءات ميسرة للحصول على التأشيرة وأسعارها المقبولة وتجاربها الثقافية الفريدة. كما تحظى أوزباكستان بشعبية بفضل سهولة الوصول إليها وأسعارها المقبولة.

• وجهات فريدة تجمع بين الفخامة والتكلفة المعقولة: تبقى التكلفة المقبولة أمراً مهماً بالنسبة للمسافرين بقصد الترفيه، فضلاً عن تزايد الاهتمام بالاستمتاع بتجارب فاخرة، ما يُظهر رغبة في تعزيز الراحة والفخامة أثناء العطلات، حيث يقوم المسافرون بشكل متزايد بحجز تذاكر طيران في الدرجة الاقتصادية الممتازة والإقامة في فنادق بوتيك فاخرة من فئة الخمس نجوم لإثراء تجارب سفرهم.

• الطلب المتزايد على تجارب السفر المخصصة للسيدات والسفر المنفرد: تشهد تجارب السفر المخصصة للسيدات زيادة ملحوظة، مع توقعات بنموها بنسبة 15 % خلال السنوات المقبلة، كما تتزايد شعبية تجارب السفر المنفرد، ما يعكس الرغبة في الاستكشاف المستقل.

• الرحلات المخصصة وباقات الرحلات الجماعية: توفر الرحلات المخصصة تجارب مصممة حسب الطلب ولكن بتكلفة مرتفعة نسبياً، فهي تلبي متطلبات المسافرين المحددة. بالمقابل تزداد شعبية الرحلات الجماعية ذات المسارات الثابتة بفضل أسعارها المعقولة. ومن المتوقع أن تشهد الرحلات الجماعية زيادة بنسبة 10 % في عام 2024، ما يوفر للمسافرين فرصة مثالية لاستكشاف وجهات متنوعة بأسعار تنافسية.

• الحجز المسبق وباقات عطلة الصيف: يبدي المسافرون اهتماماً واضحاً بالوجهات القريبة، ويتضح ذلك من خلال البدء بالحجز المسبق لباقات عطلة الصيف، حيث يؤكد الطلب على هذه الباقات الرغبة في التخطيط المبكر وتأمين ترتيبات السفر المفضلة.

• السفر المتكرر: شهد السفر المتكرر ازدياداً ملحوظاً، حيث يختار المسافرون القيام بعدة رحلات سنوياً، كما يغتنم المسافرون بشكل متزايد الفرصة لاستكشاف وجهات متنوعة للاستمتاع بذكريات فريدة تدوم طويلاً، سواء كانت عطلات عائلية أو رحلات رومانسية أو مغامرات برفقة الأصدقاء.

• ارتفاع معدل السفر بقصد العمل: يشهد السفر بقصد العمل نمواً ملحوظاً هذا العام، مع زيادة بنسبة 25 % مقارنةً بعام 2023، ما يدل على أداء الاقتصاد القوي وتفاعل الشركات المتزايد.

• خيارات السفر الصديقة للبيئة والمستدامة تحقق الأفضلية في السفر بقصد العمل: تتمتع خيارات السفر الصديقة للبيئة بشعبية كبيرة في السفر بقصد العمل، متقدمةً بشكل كبير على خيارات السفر بقصد الترفيه، ولذلك فإن العديد من الشركات تمنح الأولوية للاستدامة في ترتيبات السفر، ما يعكس الوعي المتزايد بالمخاوف المرتبطة بالبيئة.

• أفضل وجهات السفر بقصد العمل بعد شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر السعيد: تشمل الوجهات الرئيسية للسفر بقصد العمل دول منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين، ما يبرز قدرة هذه الأسواق الحيوية المستمرة على استقطاب المسافرين من رجال الأعمال.

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