13 % نمواً سنوياً في رصيد "المركزي" من الذهب بنهاية ديسمبر

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب على أساس سنوي بنسبة 13% بنهاية ديسمبر 2023.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 18.147 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل أكثر من 2.102 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب ارتفع في ديسمبر الماضي على أساس شهري بنحو 1.23% بزيادة تعادل 221 مليون درهم، مقارنة بنحو 17.926 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.

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