2.4 مليار درهم قيمة صفقات معرض "دبي ديرما" 2024

المصدر: وام

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بلغت قيمة صفقات الدورة الـ 23 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2024" الذي اختتم اليوم 2.4 مليار درهم.

ويساهم "دبي ديرما" في تعزيز موقع دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للعلاج الطبي والتجميلي بفضل الرعاية الصحية العالية الجودة، وفترات الانتظار القصيرة، والأسعار التنافسية، وتعد صفقات الدورة الحالية إثباتاً جديداً على الأهمية الكبرى التي يحظى بها قطاع التجميل والعناية بالبشرة عالمياً ومحلياً.

كما ساهم المعرض في ترسيخ مكانة إمارة دبي عالمياً كونها حاضنة أساسية لملتقيات القطاع الطبي حيث وفر مساحة لإجراء اللقاءات وتبادل الخبرات العلمية وعقد الصفقات وتبني التقنيات الحديثة بالقطاع خاصة دور الذكاء الاصطناعي الذي يساهم في رسم مستقبل القطاع.

وأوضح الدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر دبي ديرما، أنه تم الإعلان عن العديد من التقنيات والعلاجات والمنتجات لأول مرة في المعرض، لافتاً إلى الإقبال الكبير للطلاب والأطباء والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث عقدت مسابقة علمية للطلاب وقدم لهم المؤتمر فرصة ليختبروا تدريبات عملية في ورشات عمل جراحية.

بدوره قال الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "دبي ديرما"، إن المعرض حقق خلال السنوات الـ 23 الماضية إنجازات عديدة، كما بلغت قيمة الصفقات التجارية 2.4 مليار درهم ما يعزز الاقتصاد الوطني والعالمي، مؤكداً السعي على استقطاب مختلف الشركات العالمية والحرص على تنمية العلاقات التجارية وتوطيد جسور الشراكة.

وتطرق اليوم الأخير من ورش العمل إلى مواضيع أبرزها: استخدام الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية وطرق تشخيص وعلاج الصدفية ومتلازمة الأباعد الورمية ومتلازمة توري والتغيرات الجلدية، ومساهمة التكنولوجيا في تطور الطب.

وشهد "دبي ديرما" 2024 على مدار أيامه الثلاثة زيارة أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 112 دولة، كما تضمن المعرض أجنحة مخصصة لدول مشاركة كان أكبرها جناح كوريا الجنوبية ، استعرضوا خلالها أحدث منتجاتهم في مجال طب الجلدية والعناية بالبشرة.

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