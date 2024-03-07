غرفة دبي العالمية تستقطب شركة خدمات قانونية جنوب أفريقية

المصدر: دبي _ البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في استقطاب شركة التكنولوجيا القانونية "أفريكا ليجال تيك"، ومقرها جنوب أفريقيا، لتأسيس أعمالها في دبي والنمو والتوسع انطلاقاً من الإمارة، مما يعكس فعالية الجهود التي تبذلها الغرفة لاستقطاب الشركات والمستثمرين والمواهب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي تزخر بها دبي في مختلف قطاعات الأعمال.

ومع افتتاح فرعها في دبي، ستقوم "أفريكا ليجال تيك" بتقديم خدمات قانونية ذات قيمة مضافة إلى الشركات العاملة في دولة الإمارات التي ترغب في تأسيس أو توسيع أعمالها في أفريقيا. وقامت الشركة بهذه الخطوة للاستفادة من المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي وبنيتها التحتية والخدمية عالمية المستوى.

وتخطط "أفريكا ليجال تيك" لإطلاق جولتها الأولى لجمع التمويل في دبي هذا العام، حيث تطمح لتعزيز مكانتها في سوق الخدمات القانونية بالقارة الافريقية في ظل الطلب المتنامي الذي يشهده هذا القطاع.

وتدير "أفريكا ليجال تيك" التي تأسست في جنوب افريقيا عام 2020 منصة رقمية تحمل اسم "أفريكان لو"، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل ربط العملاء العالميين بمحاميين مرخصين ومعتمدين من مختلف مكاتب المحاماة في أفريقيا. كما تسهم في تبسيط تجربة الوصول المباشر إلى المصادر القانونية ومقدمي الخدمات القانونية الموثوقين بتكاليف مناسبة.

خيارات

وقدمت غرفة دبي العالمية، من خلال مكاتبها التمثيلية في أفريقيا، كافة البيانات الأساسية إلى شركة "أفريكا ليجال تيك" حول السوق المحلي، وأفضل الخيارات لتأسيس فرع لها في دبي بما يلبي متطلباتها، ودعمتها في كافة مرحل تأسيس أعمالها في الإمارة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تشكل دبي وجهة مثالية للشركات الرائدة المعتمدة في نماذج عملها على الابتكار، وخاصة في مجال الخدمات الرقمية لكافة القطاعات، حيث توفر الإمارة منظومة عمل عصرية محفزة للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي. كما تتميز ببنية تحتية متقدمة وخاصة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. وتواصل غرفة دبي العالمية تعريف مجتمع الأعمال العالمي بالفرص الواعدة التي تقدمها دبي واستقطاب الشركات ورواد الأعمال ودعم توسعة أعمالهم انطلاقاً من الإمارة".

وقال سيمبا ماكاهامادزيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أفريكا ليجال تيك": "تتمتع دبي بمكانة استراتيجية لتنفيذ خطة نمو أعمالنا للاستحواذ على صدارة سوق الخدمات القانونية في أفريقيا، والتي يقدر حجمها بمليارات الدولارات، كما تتميز الإمارة بالبنية التحتية المناسبة، وتتيح أيضاً الوصول إلى رؤوس الأموال الاستثمارية".

38 دولة

وتحظى "أفريكا ليجال تيك" بثقة الاتحاد الأوروبي لتوفيرها الخدمات القانونية في 38 دولة أفريقية وبتعاونها مع محامين معتمدين في جميع أنحاء القارة الأفريقية الذين يقدّمون خدمات لقاعدة واسعة من العملاء العالميين. كما ستستفيد الشركة من موقع دبي الاستراتيجي للوصول بسهولة إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وتضم شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية سبعة مكاتب في دول القارة الأفريقية، وتشمل كلاً من إثيوبيا، وموزمبيق، ومصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وغانا، وكينيا. وتلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في نمو حركة التجارة والاستثمار بين أفريقيا ودبي، فضلاً عن تعريف الشركات الأفريقية بالفرص الواعدة المتاحة في الإمارة.

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