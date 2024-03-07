350 % نمواً في رصيد المصرف المركزي من الذهب خلال 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ سامح الليثي

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي بشكل قياسي ليحقق أكبر مستوى له على مدار السنوات الخمس الماضية مرتفعا بحوالي 350% إلى 18.1 مليار درهم مقارنة بقيمة رصيد بلغ 4 مليارات درهم نهاية 2019.

وأظهرت بيانات للمركزي أن الرصيد حقق نمواً على أساس سنوي بنحو 13% من 16 مليار درهم في ديسمبر عام 2022 بينما ارتفع بأساس شهري 1.1 % خلال ديسمبر 2023 مقارنة بإجمالي 17.9 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام.

واوضحت بيانات السلسة الزمنية أن رصيد المركزي من الذهب يحقق نموا واضحا من بعد الجائحة حيث حافظ على ارتفاع بأكثر من 41% مقارنة بعام 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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