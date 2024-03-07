أصول واستثمارات بنوك دبي تتجاوز 2 تريليون درهم نهاية عام 2023

المصدر: ابوظبي – سامح الليثي

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تخطت أصول واستثمارات البنوك العاملة في إمارة دبي 2 تريليون درهم بنهاية العام المنقضي 2023 بارتفاع نسبته 11% مقارنة بإجمالي رصيد الأصول والاستثمارات البالغ 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2022.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن الأصول بمفردها قد قفزت من 1.6 تريليون درهم في ديسمبر 2022 إلى 1.8 تريليون في ديسمبر العام المنقضي فيما ارتفعت الاستثمارات بدورها من 202.6 مليار درهم إلى 254 مليار درهم.

وأظهر التقرير بأن الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة قد بلغ رصيداً تراكمياً 904 مليارات درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 869 مليار نهاية 2022.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من 991 مليار في ديسمبر 2022 الى1.147 تريليون في ديسمبر العام الماضي.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.949 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.758 تريليون درهم في 2022 فيما ارتفعت الاستثمارات من 280 مليار إلى 325.5 مليار درهم

بينما استقرت الودائع عند 1.164 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم له فيما ارتفع الائتمان من 850.5 مليار درهم إلى 916 مليار درهم.

على جانب آخر ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 288 مليار درهم إلى 320 مليار درهم وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم إلى 210 مليارات درهم وكذلك الائتمان من 160 مليار درهم إلى 171 مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 45.3 مليار درهم إلى 55 مليار درهم نهاية العام المنقضي.

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