بياجيه تجدّد علاقاتها التاريخيّة مع معرض آرت دبي وتنظم معرضًا باهرًا في قلب مدينة جميرا

المصدر: البيان

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من 1 إلى 3 مارس، أقامت بياجيه معرضًا باهرًا في قلب مدينة الجميرا حيث جدّدت علاقاتها التاريخيّة مع معرض آرت دبي.

عادت الدار إلى جوهر أسلوبها فاحتفلت بقوّة أعمالها بالذهب التي تتميّز بها وطاقتها المشعّة مع معرض ‘The House of Gold’ الذي تميّز بدوره بتعاونات ملهمة مع فنّانين ومصمّمين من المنطقة.

وأتى المعرض الاستثنائيّ هذا كحوار بين إرث بياجيه الغنيّ وحاضرها الحيويّ إذ كان بمثابة مساحة للمزج بين المهارات الإبداعيّة بأجواء احتفاليّة بالأيقونات الراسخة ونسخها العصريّة التي تجمع بينها كلّها نقطة مشتركة: عجائب العمل بالذهب.

جذّاب إلى ما لا نهاية والأنبل بين المواد، يُذوّب الذهب ويُتقن ويُحفر بعناية على يد حرفيي مشاغل ‘Ateliers de l’Extraordinaire’ الذين يعملون سرًّا في مشاغل بياجيه الجنيفيّة. فَتَحت أنظارهم الخبيرة وأيديهم الماهرة، تدبّ الحياة بقطع فريدة من نوعها في مزيج ثمين بين صناعة الساعات الراقية والمجوهرات الراقية.

إنّ معرض آرت دبي بمثابة فعاليّة أساسيّة في ساحة الفنّ المعاصر، الأمر الذي لطالما أثار اهتمام بياجيه. وتستمرّ الروح هذه اليوم مع تعاونَين مبدعَين كُشف عنهما في النسخة السابعة عشر هذه من معرض آرت دبي. الأولى، نتج عنها نسخة محدودة الإصدار من ساعة Limelight Gala من بياجيه أعادت ابتكارها المصمّمة شمسة العبار. والثانية هي نتيجة إعطاء بياجيه بطاقة بيضاء للفنّانة رزان العزوني التي شاركت بالسابق مع بياجيه لإعادة ابتكار مجموعة مجوهرات Possession.



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