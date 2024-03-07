540 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» بارتفاع 52.4%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة برجيل القابضة بي إل سي، العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لفترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 52.4% ليصل إلى 540 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى مليار درهم، بزيادة قدرها 17.7%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15.6% لتصل إلى 4.5 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أعداد المرضى مصحوباً بارتفاع العائدات المتأتية منهم، إذ ارتفع عدد المرضى المقيمين بنسبة 17.5% ومرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.3%.

وأوصت الإدارة بأن يقوم مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، 160 مليون درهم.

الميزانية العمومية

وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 57.9%، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسن صافي الاستثمارات الرأسمالية المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تحويل التدفق النقدي الحر إلى 52%، بعد أن كانت 42% في العام السابق.

وانخفض صافي ديون المجموعة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 من 1.5 ضعف في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.1 ضعف في 31 ديسمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو في المستقبل.

وبلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

التوسع الجغرافي

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الجغرافي، مع إطلاق شبكة مراكز فيزيوثيرابيا لإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية. ودشنت برجيل 8 مراكز جديدة في مارس 2024 في الرياض وجدة والدمام والخبر وينبع، ما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها الجغرافي بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أربعة مراكز رائدة للعلاج الطبيعي تم افتتاحها في الرياض في عام 2023. وتخطط مجموعة برجيل لتطوير عروض شبكة مراكز فيزيوثيرابيا بهدف افتتاح 60 مركزاً بحلول نهاية عام 2025. وتتضمن خطة توسعة مجموعة برجيل على مدى العامين المقبلين أيضاً إطلاق مركزين متخصصين لجراحات اليوم الواحد في الرياض، على أن تتوسع بعد ذلك في جميع أنحاء المملكة للاستفادة من الطلب المتزايد على الرعاية الطبية عالمية المستوى بين السكان المقيمين والسياح في المملكة العربية السعودية. كما تخطط برجيل، خلال العامين المقبلين، لافتتاح مستشفى في دبي، ومراكز جراحة اليوم الواحد في منطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى مركز طبي في أبوظبي.

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