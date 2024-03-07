الإمارات تستعرض جهودها في إنتاج وقود الطيران المستدام

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دولة الإمارات، متمثلة بوفد من الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال المنتدى العربي الثاني للبيئة في الطيران والذي عقد لأول مرة حضورياً في مدينة مراكش بالمغرب. ترأس وفد الدولة المهندسة مريم البلوشي نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس منظمة الأيكاو، ورئيس لجنة البيئة في المنظمة العربية للطيران المدني، ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران بالدولة، كما ضم الوفد مسؤولين من قطاع الطيران وممثلين من الشركة الوطنية للبترول (أدنوك).

وقام وفد الدولة بمناقشة عدد من الملفات الرئيسية في جلسات المنتدى، بما في ذلك الخطة العالمية للتعويض عن الكربون (كورسيا) واستعراض جهود دولة الإمارات في تعزيز الخطة الوطنية في قطاع الطيران للتقليل من الكربون، والمبادرات والمشاريع التي تبنتها الدولة لإنتاج الوقود منخفض الكربون، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التحول نحو وقود طيران مستدام وبأسعار تنافسية.

وشهدت أعمال المنتدى مشاركة أكثر من 100 متخصص وخبير في قطاعي الطيران والطاقة، من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية. وشهد المنتدى أيضاً حضور ممثلين من منظمات دولية وإقليمية من بينها البنك الدولي وكذلك الشركات المعنية بخفض انبعاثات الكربون. تناولت جلسات المنتدى مناقشة الفرص والتحديات، وسبل تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وإلى جانب ذلك، عقد الاجتماع الـ26 للجنة البيئة التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني في مدينة مراكش بالمغرب، برئاسة المهندسة مريم البلوشي رئيسة وفد الإمارات. وشارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء من السعودية، الأردن، قطر، تونس، ليبيا، مصر، والمغرب.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران فيما يتعلق بالتغير المناخي والبيئة، والمتطلبات العالمية للتقليل من الانبعاثات الكربونية على المستوى الدولي، كذلك ناقشت الدول الأعضاء عدداً من المواضيع المرتبطة بالسياسات والتشريعات الجديدة من الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها الاقتصادية على الشركات الوطنية والمطارات في دول المنطقة. كما تناول الاجتماع مدى جاهزية الدول العربية لإنتاج واستقبال وقود الطيران المستدام، للمضي قدماً في تطبيق قرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، في ظل مخرجات المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي استضافته دولة الإمارات شهر نوفمبر الماضي وأسفر عن (إطار دبي العالمي لوقود الطيران) وهو اتفاق دولي طموح في خفض 5% من الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران العالمي بحلول عام 2030.

وفي ختام أعمال اللجنة، تم وضع خطة عمل تفصيلية لأهم المواضيع والتحديات المتعلقة بالبيئة والطيران لعام 2024، بما في ذلك البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، وتهيئة الفرق والمختصين في المواضيع المستجدة. وأشادت المنظمة العربية للطيران المدني بالدور الريادي الذي قامت به لجنة البيئة في السنوات الماضية في تعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية في ملف البيئة وتقديم أوراق عمل على المستوى الدولي في الأيكاو، بما يخدم مصالح الدول العربية ويعزز من استقرار منظومة الطيران المدني في المنطقة.

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