الإمارات وسويسرا تستكشفان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب

المصدر: وام

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ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى العاصمة برن ومدينة بازل في سويسرا، حيث التقى كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لدعم التعاون الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.

هدفت الزيارة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وسويسرا، والتي شهدت في عام 2023 وصول قيمة التجارة غير النفطية إلى 22.3 مليار دولار، بزيادة قياسية نسبتها 41.2 بالمائة مقارنة بعام 2022 ونتيجة للنمو في مختلف جوانب التجارة بما في ذلك الواردات والصادرات وإعادة التصدير.

ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة، كلا من سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة طارق يعقوب الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة جمال سيف الجروان الشامسي، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وعقد الزيودي خلال الزيارة مباحثات مع معالي هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أشاد خلالها الجانبان بعمق العلاقات الاقتصادية وازدهار التبادل التجاري بين الدولتين الصديقتين، ثم قاما بافتتاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري الذي عقد في العاصمة برن بمشاركة قادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن كبرى الشركات من الجانبين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكات ذات الإمكانات الواعدة.

وركز معالي ثاني الزيودي في كلمته الرئيسية خلال افتتاح المنتدى، على مدى رسوخ العلاقات الإماراتية السويسرية حيث يحتفل البلدان بمرور 50 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية.

وقال معاليه إن العلاقات الوطيدة جاءت نتيجة لرؤية مشتركة في تحقيق الرخاء الاقتصادي المتبادل الذي تحتاجه الأجيال القادمة من خلال التوافق والتعاون.

وأضاف أن سويسرا تعتبر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات، حيث تأتي سويسرا في المرتبة الرابعة عالمياً والأولى أوروبيا ضمن أكبر وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية بقيمة 9.55 مليار دولار في 2023، كما أنها تشارك الإمارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، وهو ما يوفر آفاق شراكة جديدة واسعة بين البلدين.

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري، يعد منصة مهمة لمواصلة فتح آفاق جديدة للازدهار، والجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين بهدف التواصل وتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لمواصلة توسيع آفاق الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل ملامح العلاقات الاقتصادية الإماراتية السويسرية.

وأشاد ثاني الزيودي بالتعاون الاقتصادي الإماراتي السويسري الأخير، بما في ذلك استكشاف الوقود البديل وتسهيل تمويل التجارة وأبحاث التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الطبية في المراحل المبكرة، مشيراً إلى المزايا والحوافز التي توفرها بيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات للشركات والمستثمرين السويسريين، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وقدراتها اللوجستية عالمية المستوى، وبيئتها التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو.

وشمل ذلك أيضًا برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات، والذي يوفر مجموعة من أساسيات دخول السوق لتمكين الشركات المتطورة حول العالم من إنشاء أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، والذي ضم مؤخرًا (ZENDATA)، الشركة السويسرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني.

وضمن الزيارة الرسمية إلى سويسرا، قام معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق بزيارات ميدانية لاثنتين من كبرى الشركات السويسرية، حيث زار معاليه مقر شركة الأدوية السويسرية الشهيرة "نوفارتس"، واطلع على مجموعة من الابتكارات الواعدة في مجال الصناعات الدوائية، كما بحث مع كبار المسؤولين في الشركة آفاق التعاون في المجال الدوائي والصيدلاني، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة الإمارات للدواء التي يترأس الزيودي مجلس إدارتها.

كما زار معاليه مقر "بيلاتوس المحدودة للطائرات" التي تأسست في عام 1939، وتعد الشركة السويسرية الوحيدة التي تقوم بتطوير وإنتاج وبيع الطائرات للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتجمعها اتفاقيات تعاون مع "ستراتا" الإماراتية، وبحث مع كبار المسؤولين فيها سبل توطيد الشراكات البينية بما يعزز قدرات دولة الإمارات في مجال الصناعات المتقدمة والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

ضمّ الوفد الإماراتي إلى جانب المسؤولين الحكوميين، مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل قطاعات ذات نمو مرتفع، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وغرف دبي، وطيران الإمارات، وشركة “إم 42” ، والاتحاد لائتمان الصادرات، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، و"هب 71" وغيرها.

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