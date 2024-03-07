«مبادلة» تستثمر بصندوق «بارتيك آفريكا الثاني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي (Bpifrance)، عن دخولهما في استثمار مشترك في صندوق «بارتيك آفريكا الثاني»، وهو أحدث صندوق للاستثمارات الناشئة تطلقه شركة بارتيك، الشركة العالمية المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا، ويركز على القارة الأفريقية.

ويعد هذا أول استثمار مشترك بين مبادلة و Bpifrance ضمن إطار شراكتهما الاستثمارية في أفريقيا. وتستثمر Bpifrance أيضاً في صندوق «بارتيك آفريكا الأول» الذي أطلقته شركة بارتيك والذي حقق إغلاقاً مالياً بلغ 125 مليون يورو في يناير 2019. ويضم هذا الصندوق اليوم محفظة تعمل في 27 دولة أفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى الرعاية الصحية، ومن الخدمات اللوجستية إلى تكنولوجيا التعليم. وقد استطاعت هذه المحفظة استقطاب أكثر من 10% من استثمارات رأس المال الجريء في أفريقيا في 2021 و2022.

وتمكن صندوق بارتيك أفريقيا الثاني من تحقيق حد الاكتتاب الأقصى وقدره 280 مليون يورو، مما يجعله أكبر صندوق استثماري مخصص لشركات التكنولوجيا الناشئة بأفريقيا. سيوفر الصندوق مبالغ استثمارية أولية تتراوح ما بين مليون إلى 15 مليون دولار من خلال الجولة الأولى إلى الجولة ج، لدعم الشركات ورواد الأعمال الأفارقة.

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