صفقات استثنائية وحضور قياسي في معرضي «صيانة وإصلاح الطائرات» و«التصميم الداخلي»

المصدر: دبي - البيان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أمس فعاليات النسخة الكبرى من مؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، اليوم الأربعاء، مسجلة صفقات استثنائية، وسط حضور قياسي تجاوز 8 آلاف مشارك، جاؤوا من 95 دولة، و250 جهة عارضة، و120 شركة طيران، وتم الإعلان عن موعد الدورة المقبلة التي ستعقد في الفترة من 10 وحتى 11 فبراير من سنة 2025.

وكشف طيران أديل عن اتفاقية طويلة الأجل مع سافران ناسيلز، لتقديم الدعم الشامل لطائرات طيران أديل من طراز إيرباص (A320neo)، كما أعلنت السعودية لهندسة الطيران اتفاقية صيانة مع شركة إيرباص هيلوكوبتر، وأعلنت إيرباص وبيوند تعاوناً جديداً لدعم منصة (Skywise Health Monitoring) التابعة لشركة إيرباص، ووقع مركز محمد بن راشد للطيران اتفاقية مع (ATS Technic) لافتتاح منشأته الجديدة في دبي الجنوب، وأعلنت (Bossard Aerospace) تجديد اتفاقية الدعم طويلة الأجل مع شركة جورامكو.

جلسات

وشهد المؤتمر جلسات وورش عمل قدمها خبراء الصناعة في اليوم الثاني. وعرضت فيديكس إكسبريس حلول الوجهة المتكاملة التي تقدمها لقطاع الطيران. كما رعت إطلاق خاصية منصة البث المباشر للحدث (Go Live! Theatre). واستضافت حلقة نقاشية بعنوان: "من النمو إلى النجاح: اتخاذ الخطوات التالية الآن مع حلول فيديكس لقطاع الطيران".

مشاركة فرنسية

من ناحية أخرى، أكدت الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي «بيزنس فرانس»، أن السوق الإماراتي ضخم وغني بالفرص للشركات العاملة في مجال الطيران، إذ يعمل في الدولة عدد كبير من الطائرات التجارية، كما تقوم شركات الطيران الوطنية بنشاط بزيادة أحجام أساطيلها وشراء طائرات جديدة.

وقالت ساندرا بابي رئيسة قطاع الصناعة والتكنولوجيا النظيفة في «بيزنس فرانس»: هناك 30 شركة فرنسية تعمل بقطاع الطيران أسست مكاتب لها في الشرق الأوسط، ما يؤكد أهمية هذا السوق وتنوعه للشركات الفرنسية. وأشارت إلى أن المشاركة الفرنسية الـ12 في الحدث تأتي عبر جناح شامل وبحضور 22 شركة تعمل في مختلف مجالات الصيانة والإصلاح وقطع غيار ومعدات الطائرات.

وأشارت إلى التعاون الإماراتي الفرنسي في مجال تحول صناعة الطيران نحو الاستدامة في وقت تستثمر فيه فرنسا 1.2 مليار يورو في الطيران الأكثر استدامة مع بصمة كربون أقل بحلول 2030.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز