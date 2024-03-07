جمارك دبي تطلق بكالوريوساً متخصصاً

المصدر: دبي ـ البيان

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تعمل جمارك دبي على تطوير برامج التعليم الجمركية المتخصصة لتوفير أفضل مستوى من المؤهلات العلمية لموظفي الدائرة، بما يمكنهم من مواكبة ما يشهده العمل الجمركي على الصعيد العالمي من تطورات متسارعة، ومن هذا المنطلق طورت الدائرة برنامجها لبكالوريوس سلسلة الإمداد والجمارك إلى برنامج متكامل جديد لبكالوريوس الجمارك والتجارة العالمية، وتم إطلاقه بالتعاون مع جامعة دبي ليتوافق مع أعلى المستويات العالمية في علوم التجارة والجمارك، حيث تتضمن المواد الدراسية في برنامج البكالوريوس الجديد معايير بيكارد لمنظمة الجمارك العالمية WCO، كما يشمل البرنامج كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية لخطط التنمية الاقتصادية، كما تم تحديدها في رؤية «نحن الإمارات 2031»، وأجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي: تتكامل جهودنا مع جامعة دبي لتطوير قدرات الموظفين الجمركيين، فنعمل على تزويدهم بأحدث علوم التجارة والجمارك إلى جانب الخبرات العملية التي يكتسبونها من العمل في جمارك دبي، وبما لديها من فرص كبيرة للتطوير المستمر بحكم الزيادة المتصاعدة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية والتي زادت قيمتها على 2 تريليون درهم في العام 2023، ولذلك نعمل بمنهجية متكاملة في تطوير قدرات الدائرة على مستوى الموارد البشرية، وكذلك في مجال التقدم التقني والتحول الرقمي للوصول إلى أفضل النتائج العالمية في تطوير العمل الجمركي.

وأضاف أنه تم التركيز في البرنامج الأكاديمي على المنظور التجاري العالمي للجمارك الحديثة وتطوير القادة مما يدعم التركيز على المعايير العالمية وتطوير المهارات القيادية، وإعداد الكوادر الوطنية الحالية والمستقبلية لمناصب قيادية مستقبلية في الدائرة.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن إطلاق برنامج البكالوريوس يمثل خطوة حاسمة نحو تنمية الجيل القادم من قادة الجمارك والتجارة العالمية، كما أن البرنامج يلبي الاحتياجات المتطورة في مجال التجارة العالمية والجمارك وفقاً للمعايير العالمية ورؤية الإمارات:»نحن الإمارات 2031«، ولذلك سنواصل مسار التطوير بالتركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، حيث إن مناهجنا الغنية بالتحول الرقمي والابتكار وإدارة التغيير، تضع معياراً جديداً للتعليم وفي مجال الجمارك والتجارة العالمية، كما يُعد هذا البرنامج المنتسبين إليه لمسارات مهنية ديناميكية متغيرة ويدعم رؤية دبي لنظام تجاري وجمركي متقدم».

وعن محتوى البرنامج قال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، إن البرنامج تم تصميمه بهدف دمج مجموعة واسعة من المناهج العملية التخصصية، مثل الاتفاقيات الدولية في التجارة، والإجراءات الجمركية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجمركي وأمن المنافذ والتفتيش، كما يزود هذا النهج الشامل الموظفين بفهم متكامل للعمليات التجارية، إضافة إلى المعرفة المتخصصة في الجمارك والتجارة العالمية.

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