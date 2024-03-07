برج خليفة يحصل على شهادة (LEED) البلاتينية للاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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حصل برج خليفة، الرمز المعماري الشهير، على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) البلاتينية من مجلس المباني الخضراء الأمريكي، ما يجعله نموذجاً رائداً للهندسة المعمارية المستدامة.

ومع حصوله على مجموع نقاط مميز في نظام (LEED v4.1) للعمليات والصيانة: نظام تصنيف المباني القائمة، فإن هذه الشهادة تضع برج خليفة في مكانة متميزة كمعيار في التقدّم البيئي وكفاءة الموارد. ويؤكد هذا الإنجاز التزام «إعمار» بالممارسات المستدامة؛ كما أنه يشيد بالنهج المبتكر المتّبع في إدارة المبنى تجاه الاستدامة من خلال مشاركة استراتيجياته الخضراء مع المجتمع العالمي.

ويمثّل حصول برج خليفة على التصنيف البلاتيني، أعلى مستوى من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، علامة بارزة في التنمية الحضرية المستدامة، حيث يوضح كيف يمكن للأبنية المميّزة أن تقود الطريق في مسألة المسؤولية البيئية.

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