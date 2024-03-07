مركز دبي للسلع المتعددة يطلق منصة الاستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إطلاق منصة الاستدامة التابعة للمركز، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز الذين يتجاوز عددهم 24,000 شركة.

ويسعى المركز من خلال التركيز على خبرته العميقة في هذا المجال إلى بناء شبكة من رواد الاستدامة ضمن منطقة الأعمال التابعة له، بهدف إحداث تغيير هادف وأثر إيجابي على المستوى العالمي.

وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى استكمال النجاحات التي حققتها المنظومات المتخصصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في السنوات الأخيرة، ولعب دور إقليمي في تعزيز المعرفة والابتكار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وانضمت العديد من الشركات والمؤسسات الاجتماعية من أبرزها جنرال ميلز ومونجاسا شيل آند فيفو لوبريكانت، موتيف إنتيريورز، وإيفولفن وومن هذا الأسبوع كأعضاء مؤسسين للمنصة.

وإلى جانب توفير برنامج للقاءات وفرص التوجيه وعقد الشراكات، تتيح منصة الاستدامة الحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أما برنامج الولاء فيتيح للأعضاء تبادل النقاط لقاء مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التراخيص وتجديد التأشيرات، فضلاً عن الحصول على نقاط إضافية تتيح للشركات تحسين مستوى عضويتها بصورة أسرع عبر المستويات المختلفة ضمن برنامج الولاء الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة، وبالتالي إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق الحسابات الرئيسية وتسريع نموها التجاري.

وتعمل منصة الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة «سي 3»، وهي مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل على تمكين رواد الأعمال وتعزيز دورهم وتأثيرهم الاجتماعي على مستوى العالم. والاشتراك في منصة الاستدامة مجاني لأعضاء المركز شريطة اجتياز إجراءات التقييم.

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