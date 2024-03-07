مجموعة دبي للمجوهرات تطلق حملتها الحصرية لرمضان والعيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات إطلاق حملتها الحصرية خلال شهر رمضان المبارك والعيد. وتبدأ الحملة الترويجية من 10 مارس، وتمتد حتى 14 أبريل حيث تعد بتقديم عروض حصرية وجوائز رائعة لمتسوقي المجوهرات. وتقدم المجموعة هدايا مجانية للعملاء عند التسوق من المجموعة الحصرية لرمضان والعيد. كما يحصل المتسوقون على فرصة المشاركة بحملة «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً أو بنصف السعر» الحصرية على مجوهرات الألماس واللؤلؤ.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية بدبي للاقتصاد والسياحة: «نفتخر بتقديم مجموعة متنوعة من المجوهرات الحصرية التي تجمع بين الحرفية التقليدية والأناقة الحديثة، وذلك احتفالاً بشهر رمضان وفترة العيد».

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