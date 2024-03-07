«نوفل فودز» تخطط لإنشاء مجمع للتكنولوجيا الحيوية في دبي بـ1.8 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «نوفل فودز»، العاملة في قطاع البروتينات البديلة ومقرها أبوظبي، وبالتعاون مع مجموعة من الشركات الهندسية العالمية عن اتفاقية استراتيجية للبدء في مرحلة التخطيط لإنشاء مجمع جديد لإنتاج التكنولوجيا الحيوية بقيمة تبلغ 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) في دبي. وتم توقيع اتفاقية بين المجموعة وجلات جروب وبيوانجنيرينج أيه جي و«سي بي كونسلتنسي ايه جي».

وسيركز المجمع الجديد على تطوير «البرازين» وهو بروتين ذو مذاق حلو طبيعي يفوق بآلاف المرات حلاوة السكر التقليدي (السكروز)، ويشمل تطبيقه التجاري قطاعات مختلفة، بما في ذلك المشروبات والحلويات والمخبوزات، ومنتجات الألبان والمثلجات.

ويأتي الاستخدام المتزايد للبرازين في وقت يشهد فيه العالم نمواً متسارعاً لسوق السكر البديل مقابل السكر التقليدي، حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكر البديل حوالي 5% مقابل 1% للسكر التقليدي. ويُستخرج البرازين حالياً من التوت المتوفر في منطقة الحزام الاستوائي لغرب إفريقيا، والذي كان يُستهلك محلياً لعدة قرون، بينما تتم مواجهة تحديات البعد الجغرافي وقلة توافر التوت من خلال «التخمير الدقيق».

وأكد علاء العلي، أحد المساهمين وعضو مجلس إدارة نوفل فودز: «نسعى إلى تمكين الجميع من الاستمتاع بالمذاق الحلو المفضل لديهم دون أن يتعرضوا لأي أضرار صحية». وتعمل حالياً المجموعة على شراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير وصفات تعتمد على البرازين.

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