«بيئة» و«الإمارات الإسلامي» يوقعان اتفاقية تمويل محددة الأجل

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة بيئة، اتفاقية شراكة مع «الإمارات الإسلامي»، بهدف الحصول على تمويل محدد الأجل في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبما يحقق المستهدفات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن حصيلة التسهيلات المالية ستذهب بشكل استراتيجي إلى العديد من أنشطة مجموعة بيئة في القطاعات ذات الأهمية المستقبلية بما في ذلك الطاقة النظيفة والتنقل الأخضر وإدارة النفايات، كما سيضمن التسهيل الاستخدام المنتظم للتكاليف الرأسمالية لتمويل الاستثمار في التقنيات والمعدات الحديثة التي تستخدمها المجموعة لتشغيل مشاريع الاستدامة الحالية والجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وقع الاتفاقية في مقر مجموعة بيئة الرئيسي كل من خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، وفريد المُلّا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة: «مع استمرار نمو مجموعة بيئة وريادتها نحو تحقيق الإنجازات الأولى من نوعها في عدد من القطاعات من خلال مشاريعنا التي تسهم في بناء مستقبل مستدام للجميع، أصبح من الضروري أن نتعاون مع شركائنا في قطاعات أخرى لتمهيد الطريق نحو المستقبل المنشود، ومن خلال العمل مع الإمارات الإسلامي، ستواصل مجموعة بيئة مسيرتها في إحداث التغيير الإيجابي واستكشاف آليات التمويل اللازمة لدعم مبادراتنا».

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