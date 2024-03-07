خبراء يستكشفون مستقبل الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جمعية دبي للأصول الرقمية (D2A2)، بدعم من غرفة تجارة دبي، حواراً حصرياً حول الإنجازات التنظيمية لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وذلك بمناسبة احتفالها بالذكرى السنوية لإطلاق إطارها التنظيمي، حيث تمت مناقشة مستقبل الأصول الافتراضية في دبي. قدم المنتدى منصة لأصحاب المصلحة في الصناعة لمراجعة وتحليل تطور المشهد التنظيمي للأصول الافتراضية والتحديات التي تواجهها الصناعة.

وكان من بين المشاركين سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والعديد من الهيئات الحكومية التي تركز على تطوير نظام web3 البيئي - مثل اقتصادية دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، وRAKDAO - على سبيل المثال لا الحصر، مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، ومقدمو الخدمات مثل المحامين وأخصائيي الامتثال ومستشاري استخبارات التشريع.

وحددت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية نظام الترخيص الذي وضعته وعملية الترخيص المعتمدة لدعم الصناعة. وسلط المشاركون في الصناعة الضوء على المجالات التي يطلبون فيها توضيحات أو تعديلات أو تحسينات في الإطار التنظيمي.

كما قدمت هذه المناسبة فرصة للهيئات التنظيمية والشركات وجميع أصحاب المصلحة للمشاركة في مناقشة هادفة ومفتوحة حول مستقبل الأصول الافتراضية في دبي. وتمكن المشاركون من تبادل وجهات النظر مع السلطات التنظيمية وزملائهم المشاركين في الصناعة.

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