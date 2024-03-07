«مالية الشارقة» تُطلق الدورة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت الأمانة العامة لجائزة الأداء المالي المتميز بدائرة المالية المركزية بالشارقة الدورة السادسة من جائزة الأداء المالي المتميّز 2024، والرامية إلى تطوير المنظومة المالية في حكومة الشارقة من خلال نشر وتعزيز الممارسات والمبادرات المالية النوعية ذات الأداء المتميز في الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية في الإمارة، إضافة إلى الأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، ويبدأ التنافس على الجائزة اعتباراً من 5 مارس وتنتهي بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وأطلقت الأمانة العامة الدورة الجديدة للجائزة ودشّنت الورش التعريفية الخاصة بها، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور ناصر كشواني، أمين عام الجائزة، وأعضاء الأمانة العامة وفرق العمل المساندة واللجنة التنظيمية والأمانة الفنية وفريق عمل المقيمين وجمع من موظفي وموظفات الجهات المحلية بإمارة الشارقة.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة على مساهمة الجائزة منذ انطلاقتها عام 2017 وطوال دوراتها الخمس السابقة في إنجاح خطط الإمارة وسعيها الدؤوب للارتقاء بكفاءة القطاع المالي الحكومي على الصعيدين الإجرائي والعملي في مختلف المستويات والأعمال، وإبراز النماذج المؤسسية والفردية المتميزة في مجال إدارة الموارد وحفظ المال العام.

وتغطي الجائزة 10 فئات مؤسسية و13 فئة فردية لجميع الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والموظفين العاملين بها، حيث يشمل المستوى الأول من فئات الجائزة الفئات المؤسسية المتميزة وهي: فئة النخبة، والجهات الرائدة في كل من الأداء المالي، وتطبيق المعايير الخاصة بالموازنات، والحسابات، والمشتريات، والإيرادات، والتدقيق والرقابة المالية، والشؤون الضريبية، وترشيد النفقات، ومشاريع الابتكار المالي.

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