32 % نمو عدد الكيانات في سوق أبوظبي العالمي إلى 1.825 شركة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، حيث شهد سوق أبوظبي العالمي بداية قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023، والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثماني سنوات.

وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي، وفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مديري الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً.

وشهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وارتفع عدد الشركات العاملة إلى 1825، بنمو قدره 32% مقارنة ببيانات عام 2022 (1378 عدد الشركات العاملة في 2022).

وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتين على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي.

وكما يأتي هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في أعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي والتي ارتفعت إلى 13,394 بنسبة قدرها 22% في عام واحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز