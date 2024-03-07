سوق دبي يعيد سهم «دريك آند سكل» للتداول

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس شفيق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم الشركة للتداول، بعد نجاح استكمال زيادة رأس مال الشركة بما لا يقل عن 300 مليون درهم، حسب خطة إعادة الهيكلة الموافق عليها من المحكمة المختصة.

وأوضح أن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت أيضاً على جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن زيادة رأس مال الشركة وإعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة بالتزامن مع موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

وقال: «إننا سعداء بهذا التقدم الكبير الذي أحرزناه في هذه المرحلة المهمة لعودة أقوى وأكبر لشركة دريك آند سكل انترناشونال، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا الجهود الكبيرة للقائمين على هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وجميع الجهات الحكومية المعنية في دولة الإمارات وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة بكل إداراته».

شكر وامتنان

وتوجه المهندس شفيق عبد الحميد بالشكر والامتنان لجميع الجهات والهيئات في الإمارات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة المهمة من إعادة الهيكلة وإلى كل المساهمين على تحليهم بالصبر خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية، فيما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة، وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز