استثمارات البنوك تلامس 635 مليار درهم.. الأعلى في تاريخها

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي، (وام)

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لامست استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 635 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 20.3% لتصل إلى 634.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 527.4 مليار درهم في ديسمبر 2022.

وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.3% مقابل 620.2 مليار درهم في نوفمبر الماضي، بزيادة تعادل 14.2 مليار درهم خلال شهر واحد.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48% مع بلوغها 304.8 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 45.9%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 264.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3% وعلى أساس سنوي بمقدار 2.5%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 28.5% مقارنة بنحو 12.3 مليار درهم في نوفمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9%.

ووفق إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.8% وعلى أساس سنوي بنحو 1.2%.

قروض

نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي من البنوك بنسبة 5.7% حتى نهاية العام الماضي ليسجل 1.240 تريليون درهم مرتفعاً بحوالي 67 مليار درهم، عن إجمالي الرصيد المسجل بقيمة 1.173 تريليون في 2022.

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعاً بشكل إجمالي من 798.2 مليار درهم إلى 822.7 مليار درهم رغم تأثر إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة الذي تقلص من 83.3 ملياراً إلى 82.5 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 418 مليار درهم مرتفعاً من 374.8 مليار درهم بنهاية 2022.

تحويلات

تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» حاجز 17 تريليون درهم خلال العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.708 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و6.14 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

شيكات

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال العام 2023.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليارات درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليارات درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس، و104.6 مليارات درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليارات درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر، و109.4 مليارات درهم لنحو 1.84 مليون شيك في ديسمبر.

إيداع وسحب

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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