«شعاع» لتحسين هيكل رأس المال بنهاية أبريل

المصدر: دبي - البيان

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ناقش مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال التطورات في خطة تحسين هيكل رأسمال الشركة المعلن عنها مسبقاً، والمناقشات الجارية مع حملة السندات المصدرة من قبل شركة تابعة لشعاع ذات غرض خاص، بشأن إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تلك السندات، كما ناقش أموراً اعتيادية أخرى متعلقة بأعمال الشركة.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة المعلن مسبقاً بتاريخ 22 فبراير 2024 بشأن الموافقة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لمساهمي الشركة لاطلاع المساهمين على أعمال الشركة والتطورات في خطة تحسين هيكل رأس المال والنظر في البدائل الاستراتيجية المتاحة للشركة، فقد تقرر أن يتم إطلاع المساهمين على آخر المستجدات بهذا الخصوص خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المزمع انعقاده في شهر أبريل من عام 2024.

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