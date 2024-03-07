«دبي الإسلامي» يتصدر تداولات سوق دبي للجلسة الثانية

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.06% أو ما يعادل 2.5 نقطة، مسجلاً مستوى 4248.3 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 1.5 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم العقارات والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 718.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 720.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقادت أسهم العقارات والمرافق العامة ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، إذ صعدت أسهم تيكوم 2.6%، وتبريد 1.9%، وإعمار العقارية 0.62%، وديار للتطوير 0.13%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، بسيولة 84.9 مليون درهم، تعادل 26.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 324 مليون درهم، ليغلق السهم عند 6.34 دراهم.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9220.85 نقطة منخفضاً 0.17% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 202.6 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 71.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 61.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم ميثاق للتأمين التكافلي 8.3%، ورأس الخيمة العقارية 1.8%، وسيراميك رأس الخيمة 1.7%، والشارقة للأسمنت 1.7%.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.26 مليار درهم، بواقع 934.16 مليون درهم في أبوظبي، وأكثر من 324 مليون درهم في دبي، وجرى التداول على 341.47 مليون سهم عبر تنفيذ 22.45 ألف صفقة.

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