«صندوق حي دبي للمستقبل» يستعرض إنجازاته ورؤيته المستقبلية

المصدر: دبي - مشعل العباس

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انعقدت أمس في «متحف المستقبل» أعمال اللقاء السنوي الثاني لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، بهدف استعراض نتائج الأداء السنوي للعام 2023، وذلك في إطار حشد الجهود وتعزيز مستوى الدعم المقدم من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز المنظومة الابتكارية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تفعيل الاستثمارات الاستراتيجية للمشاريع.

كما تم الاطلاع على الدعم المقدم لمصممي المستقبل من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة والتكنولوجية في دبي والعالم، وآليات تمكينهم من توسيع الأعمال على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي، والحوافز التي توفرها الأسواق المالية في الإمارة لتلك المشاريع والشركات لإدراج نفسها والاستفادة من فرص التمويل الواعدة في دبي.

وعرض اللقاء السنوي الثاني للصندوق الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في نوفمبر 2021، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وسلطة مركز دبي المالي العالمي، محطات رئيسية حققها الصندوق ودوره في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج مستقبلاً في أسواق دبي المالية.

وقدم اللقاء صورة عامة عن أبرز استثمارات الصندوق، الذي يبلغ رأسماله الأولي مليار درهم، والتي وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من 25 مشروعاً استثمارياً منذ تأسيسه؛ بما في ذلك 14 استثماراً جديداً خلال العام الماضي؛ 5 منها في شركات ناشئة، إلى جانب 6 استثمارات تعتمد النهج الابتكاري للارتقاء بمستقبل القطاع المالي وقطاعات اقتصادات المستقبل في دبي، ودعم ثلاث شركات في إطار الاستثمار والرعاية اللاحقة. ويعتزم الصندوق رفع رأسماله إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

وكان الصندوق أعلن تخصيص ما يصل إلى 20% من رأسماله البالغ مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا والابتكار الناشئة والسريعة النمو القائمة على الاستدامة في إطار الالتزام لتفعيل مستهدفات دولة الإمارات في مجال الاستدامة وانسجاماً مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

حضر اللقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وعضو لجنة الإشراف على صندوق حي دبي للمستقبل، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وشريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، وتخلل الحدث كلمات رئيسية ألقاها عدد من الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والشخصيات العالمية الذين بحثوا فرص التعاون المشترك في تعزيز الابتكار وتبني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتعرف على خطط الصندوق.

تفعيل فرص نوعية

وقال معالي عبدالله بن طوق: «تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة العمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، حيث تعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وريادة الأعمال، حيث تبنت الدولة نهجاً اقتصادياً مستداماً يقوم على محاور رئيسية في مقدمتها البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا».

وتابع: «تركز الدولة على تفعيل فرص نوعية في قطاعات الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والنقل الذكي والطيران المستدام والتكنولوجيا الزراعية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي معرفي متنوع، حيث توفر الدولة عدداً من الحوافز والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات رأس المال الاستثماري العاملة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار».

وأشاد بالدور التمكيني الذي يلعبه الصندوق في تعزيز تنافسية الدولة وتحفيز قطاعاتها الاقتصادية على مواصلة الابتكار وجذب الاستثمارات الجريئة.

الصندوق داعم مؤثر

وأكّد خلفان بلهول، في كلمته أمام اللقاء، أن دبي تواصل دورها كمختبر عالمي مفتوح لتقنيات المستقبل وفرص الاقتصاد الجديد، وهي توفر منصة دولية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة كصلة وصل بين أصحاب الأفكار المستقبلية الإبداعية والممولين والمستثمرين والمهتمين بمشاريع تصميم المستقبل وصناعته.

وأضاف: «شكّل «صندوق حي دبي للمستقبل» منذ إطلاقه حافزاً عملياً وداعماً مؤثراً لتنمية فرص الاقتصاد الجديد في دبي، كونه يدعم الشركات الناشئة الواعدة ويدعم روّاد الأعمال من خلال تسهيل تمويل مشاريعهم المبتكرة انطلاقاً من دبي رائدة مدن المستقبل».

دبي مركز لقطاع التمويل والابتكار

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: «مع مواصلة مركز دبي المالي العالمي لمسيرة الإنجازات عبر تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لقطاع التمويل والابتكار، فإن التعاون مع منصة تُمكّن النمو على غرار «صندوق حي دبي للمستقبل»، يُعد بالتأكيد التوجه الأمثل للاستفادة من فرص التمويل الاستثنائية، ومن المراكز عالمية المستوى التي تدعم تفعيل واحتضان الأفكار وتسريع الأعمال والحلول عبر استقطاب ألمع وأفضل العقول للارتقاء بمستقبل القطاع نحو آفاق جديدة.

كما يضمن اعتماد هذا النهج تشكيل منظومة بيئية متكاملة تجسد علامة فارقة تدعم وتوجد تأثيراً حقيقياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يتوافق مع الرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة».

رفع رأس المال

ويخطط «صندوق حي دبي للمستقبل» لرفع رأسماله من مليار درهم حالياً إلى 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال 3 سنوات، وذلك بدعم وشراكة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم مزيد من الدعم إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة في الإمارة في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية.

وقال شريف البدوي، الرئيس التنفيذي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل»، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء: «نسعى إلى عقد شراكات مع جهات حكومية وبنوك وشركات خاصة لرفع قيمة «الصندوق» إلى مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز حجم استفادة الشركات في تخصصات نوعية أهمها: التكنولوجيا المالية والتقنيات الناشئة و الصحة التعليم وغيرها من القطاعات الحيوية».

وأوضح البدوي أن «الصندوق قدم تمويلات مالية بنحو 60 مليون دولار (220 مليون درهم) لـ 24 شركة وصندوقاً ناشئاً خلال 2022 و2023، متوقعاً دعم نحو 15 شركة خلال العام 2024 بنحو 50 مليون دولار (183 مليون درهم)، مشيراً إلى أن حجم ملكية الصندوق في الشركات التي يتم الاستثمار فيها ليست بالحصة الكبيرة أبداً، وقد تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، إذ نركز على دعم الشركة ونساعدها في فتح آفاق جديدة للتطور والنمو في الأسواق المحلية والدولية.

وأفاد البدوي أن»صندوق حي دبي للمستقبل«يعد أول صندوق تمويلي من نوعه لرأس المال الجريء في المنطقة، لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا سريعة النمو، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرائدة، وقد تلقّى الصندوق ما يزيد على 1000 طلب تمويل من شركات ناشئة محلية وإقليمية وعالمية، إضافة إلى صناديق أخرى تتطلّع إلى زيادة رأسمالها، ويلعب»صندوق حي دبي للمستقبل«دوراً جوهرياً في استقطاب المزيد من الشركات لمدينة دبي، الوجهة المُثلى لتمكين الشركات الناشئة من الازدهار، وبالتالي دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام.

تحول أخضر

وتفاعل الحضور مع الحوار المتميز بعنوان «التحوّل الأخضر» مع لاعب الكرة الفرنسي المخضرم ماتيو فلاميني، الذي لعب لفترة طويلة في صفوف نادي»أرسنال«لكرة القدم، حيث تحدث في جلسة خاصة ضمن اللقاء، عن محطات رحلته من الرياضة المدرسية إلى أندية كرة القدم العالمية، وصولاً إلى نادي أصحاب المليارات الذين يوظفون ثرواتهم في دعم مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.

وأعرب فلاميني عن سعادته بتواجده في دبي قائلاً إن مشاهدته للمواد البلاستيكية على شاطئ البحر في مدينة مرسيليا التي نشأ فيها جعله يفكر منذ سن صغيرة بمنتجات صديقة للبيئة لا تلوثها، وتلك كانت البذرة لدخوله عالم ريادة الأعمال»الخضراء«.

وأوضح فلاميني أن الإرادة والإصرار من أبرز نقاط القوة التي يتحدى بها الجيل الجديد مشاكل العالم وواقعه، من خلال الإيمان بأن لكل خطوة ومساهمة دوراً في إحداث أثر إيجابي في مواجهة أزمات عالمية مثل التغيّر المناخي والتلوث والبلاستيك غير القابل للتحلل، مبيناً أن منتجات الشركة المليارية المتخصصة في الكيمياء الحيوية التي شارك في تأسيسها نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية في بعض الأحيان بواقع 90%، معرباً عن فخره بمواصلة التعلم المستمر والالتزام بقيم الإصرار والالتزام والإيجابية في مسيرته الرياضية والمهنية وفي قطاع الأعمال على حد سواء.

وختم فلاميني بالتأكيد على أن ريادة الأعمال هي معركة يومية يخوضها رواد الأعمال لتوفير أنسب الخدمات أو المنتجات، وتجميع فريق العمل الأفضل، ومواكبة الشروط الحالية، وتحليل المعطيات الآنية، وتوقع التوجهات المستقبلية لتحقيق النجاح المنشود، مشدداً على أن الناس في دبي إيجابيون للغاية وطموحون للغاية ولديهم كل الفرص للتميز.

منظومة مستدامة في دبي

وأجمع كلٌّ من جيف هارباك عضو لجنة صندوق حي دبي للمستقبل، وهدى اللواتي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لألف كابيتال، ومحمود عدي، الشريك المؤسس في»شروق بارتنرز«في جلسة نقاشية أدارها نادر البستكي، العضو المنتدب لـ»صندوق حي دبي للمستقبل«، بعنوان»منظومة مستدامة لشركات التكنولوجيا الناشئة في دبي" على أهمية تحقيق كافة معايير الاستدامة في توفير البيئة الحيوية الداعمة لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تتأسس وتنمو وتتوسع من دبي إلى المنطقة والعالم، مشيدين بالنموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات في تمكين الاستثمار الجريء في مشاريع ريادة الأعمال الواعدة وتوفير البيئة الحاضنة والمحفزة لنجاحها.

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