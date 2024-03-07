857 صفقة لتصرفات عقارات دبي بـ 2.41 مليار درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.41 مليار درهم تمت عبر 857 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 561 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم، منها 70 مبايعة لأراضٍ، و448 مبايعة لوحدات سكنية و43 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع قطعة أرض سكنية في منطقة أم سقيم 2 بقيمة 87.6 مليون درهم، كما شهد السوق أيضاً صفقة بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة الجداف بقيمة 22.5 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 695 مليون درهم تمت عبر 269 معاملة، منها 25 رهناً لأراضٍ، و219 رهناً لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض صناعية في منطقة القوز الصناعية 3 بقيمة 177 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 27 هبة بقيمة 87.5 مليون درهم، أبرزها لأرض تجارية في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 36 مليون درهم.

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