مذكرة تفاهم بين «استثمر بالشارقة» و«ذا بيزنس يير»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» مع شركة الأعمال العالمية وأبحاث السوق «ذا بيزنس يير» مذكرة تفاهم، بهدف التعاون في إنتاج نشرة «ذا بيزنس يير: الشارقة 2024 - 2025»، وهي نشرة اقتصادية وبحثية سنوية تتناول تفاصيل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، وتشكل بوصلة معرفية للمستثمرين ورواد الأعمال المحليين والعالميين.

وقع المذكرة في «مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)» محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وفيديريكا فيرمو، مدير تطوير الأعمال بـ «ذا بيزنس يير».

وتغطي المذكرة مساحات العمل المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بأسواق وقطاعات الإمارة واتجاهات ومعدلات النمو لتوفير صورة شاملة عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها أسواق الشارقة وقطاعاتها المشتركة، كما يشارك بموجبها «استثمر في الشارقة» في منشورات ذا بيزنس يير 2024 - 2025 بالمقابلات والحوارات والبيانات الصحافية.

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