«سند» تتعاون مع «ديوكاليون» لصيانة محركات من «رولز رويس»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت «سند»، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «ديوكاليون للطيران»، مزوّدة إدارة أصول الطيران وخدمات التمويل والاستثمار، بهدف تقديم خدمات لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ترنت 700» من «رولز رويس».

وقال بهاء سلامة، المدير العام لقسم الصيانة والإصلاح والعَمرة في «سند»: «يسرنا الترحيب بأحدث شركائنا «ديوكاليون للطيران»، حيث لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على توافقها مع رؤيتنا الاستراتيجية نحو توسيع قاعدة عملائنا العالمية فحسب، بل تؤكد أيضاً التزامنا بدعم سلسلة التوريد العالمية ومنظومة قطاع الطيران في أبوظبي». وتقدم شركة «سند» خدماتها لأكثر من 30 عميلاً حول العالم، بما في ذلك شركات الطيران الدولية، وشركات صناعة محركات الطائرت.

وتشرف «ديوكاليون للطيران»على أكثر من 160 طائرة بقيمة أصول إجمالية تزيد على 3 مليارات دولار أمريكي، وتدير هذه الأصول في أكثر من 50 دولة.

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