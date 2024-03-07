8 % نمو الرخص الاقتصادية بعجمان في 2023

المصدر: عجمان - البيان

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حققت الرخص الاقتصادية في إمارة عجمان نمواً بنسبة 8% خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، بواقع 36315 رخصة، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، وبحسب أنواع التراخيص نمت الرخص الصناعية بنسبة 11%، في حين نمت الرخص المهنية بنسبة 9%، والرخص التجارية حققت نمواً بنسبة 7%، وتعكس هذه الأرقام حالة النمو الاقتصادي وازدهار حركة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يتواءم مع رؤى وتوجهات وجهود الإمارة نحو تمكين مجتمع الأعمال وتنمية الاقتصاد المحلي.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: «يواصل اقتصاد عجمان حالة الزخم والانتعاش في مختلف القطاعات، ويمثل هذا النمو انعكاساً لحالة الازدهار في السوق وتطور الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، حيث عملت الدائرة خلال العام المنصرم على تطوير العديد من الخدمات والمبادرات، ما أسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتحفيز حركة الأعمال». وفي تفاصيل التقرير الخاص بعام 2023، ارتفعت حركة إصدار الرخص الجديدة في عجمان بنسبة 5%، في حين ارتفعت الرخص المجددة بنسبة 6%، وتصدرت الرخص الصناعية عمليات الإصدار بنسبة نمو 10%، وعمليات التجديد بنمو 14% .

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