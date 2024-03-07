«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز صادرات الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، وبالتعاون مع مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة جلسات عصف ذهني ضمّت عدداً من رؤساء كبرى الشركات الصناعية وقطاعات مختلفة، وعدداً من رؤساء مجموعات العمل القطاعية، وذلك بهدف التوصل إلى أفضل الممارسات لرفع حجم صادرات الشركات والتطوير من أدائها والوقوف على احتياجاتها.

وشهدت الجلسات التي عُقدت على مدى يومين في نزل الرفراف بمدينة كلباء، حضور محمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، وناقشت الجلسات أهمية العمل مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال القطاع الخاص وضمان مساهمته الإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وتقوية التواصل بين غرفة الشارقة وأعضائها المنتسبين، فيما سجل مصرف الإمارات للتنمية حضوراً مميزاً في الجلسات باستعراضه الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية التي يوفرها في إطار سعيه لتعزيز شراكته مع القطاع الخاص في أعمالهم والأخذ بمشروعاتهم إلى آفاق أرحب.

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