عمومية بنك دبي التجاري تقر توزيع 1.32 مليار درهم أرباح

المصدر: دبي- البيان

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انتخب مساهمو بنك دبي التجاري، أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك، في اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الاربعاء، حيث تم انتخاب 11 عضواً هم: بطي سعيد محمد سعيد الكندي، وخالد عبد الواحد حسن الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود عبید الله، وعلي فردان الفردان، وأحمد عبد الكريم جلفار، وعبد الله محمد آل کرم، وعبد الواحد الفهيم، وأحمد بن بيات، وموزه عمر الفطيم، وهادي بدري.

وعقب اجتماع العمومية عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، وتم خلاله انتخاب أحمد جلفار رئيساً للمجلس، وأحمد بن بيات نائباً للرئيس.

وأقرت العمومية البيانات المالية وتوزيع 50% من الأرباح ما يمثل 44.38% من رأس مال بإجمالي 1,32 مليار درهم، بحيث يكون تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق 14 مارس، والاستبعاد 15 مارس، وتاريخ إغلاق السجل صاحب الحق ومالك السهم المسجل في 18 مارس.

ورفضت العمومية مقترح شركة الفطيم، والمتعلق بتعديل المادة 19 من النظام الأساسي، للسماح باختيار عضوين من غير مواطني دولة الإمارات، كما أقر المساهمون مكافأة مجلس الإدارة بـ 23 مليون درهم.

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