بورزين نانافاتي: الإمارات وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة

المصدر: دبي – البيان

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قال بورزين نانافاتي، المؤسس والمدير الإداري لشركة «إف بي بي انترناشيونال»، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الرائدة العالمية باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد نانافاتي، على جهود دولة الإمارات الرائد في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات حيث نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة خلال العام الماضي هي الأكبر في تاريخها رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

جاءت تصريحات بورزين نانافاتي، بمناسبة احتفال شركة «إف بي بي انترناشيونال»، بنجاحها للعام العاشر في دولة الإمارات والذي توج بالفوز بجائزة جلوبال سيجا المتميزة 2023-2024.

وحصلت «إف بي بي انترناشيونال»على لقب «أفضل شركة هجرة أسترالية» خلال الحفل الذي أقيم في فندق دوسيت ثاني في دبي أخيرا، وحضر الحفل نجم بوليوود ورجل الأعمال سونيل شيتي الذي أشرف على المناسبة وقدم الجوائز

وقال نانافاتي: «إن هذا التكريم والإقرار بأن شركتنا أفضل شركة هجرة أسترالية ليس فقط مجرد شهادة أو دليل على العمل الجاد الذي تقوم به الشركة، بل يعد أيضاً انعكاس لالتزامنا الثابت بالتميز».

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