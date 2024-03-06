"أرابيان سنتر" يكشف الستار عن أحدث بطاقة هدايا لأفضل تجربة تسوق

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف أرابيان سنتر، وجهة التسوّق الرائدة في منطقة المزهر 1، عن بطاقة الهدايا الجديدة التي طال انتظارها، جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ 15 على تأسيس المول. الأمر الذي يعكس من التزام أرابيان سنتر بتقديم أفضل التجارب دومًا لزواره الكرام.

جدير بالذكر أن إطلاق بطاقة هدايا أرابيان سنتر يُعد إنجازاً بالغ الأهمية بالنسبة للمول، حيث يمنح العملاء مزيداً من الراحة والمرونة سواء لتجارب التسوق أو تقديم الهدايا لأحبائهم. وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام أرابيان سنتر، السيد وسام الدره، قائلاً "في أعقاب الاحتفال بمرور 15 عامًا على كوننا الوجهة المفضلة للعائلات، يأتي إطلاق بطاقة الهدايا الجديدة ليعكس التزامنا نحو منح زوارنا التجربة الأفضل على الإطلاق." واختتم حديثه قائلاً "إن بطاقة هدايا أرابيان سنتر الجديدة خياراً مثالية لجميع المناسبات، حيث يمكن لأحبائك استكشاف أكثر من 200 علامة تجارية داخل المول، بما في ذلك الأزياء، الأدوات المنزلية، وسائل الترفيه وتناول الطعام."

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ 15 على تأسيسه، استضاف أرابيان سنتر مجموعة من الاحتفالات المميزة التي استمرت لمدة 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 فبراير، حيث شملت عروض ترفيهية مباشرة وفرص ربح رائعة للزوار بإجمالي جوائز وصلت إلى 15,000 درهم على هيئة بطاقات هدايا، حيث انطلقت الاحتفالات يوم 23 فبراير بمجموعة من العروض الترفيهية مع الإعلان عن بطاقة هدايا أرابيان سنتر.

وخلال الاحتفالات يوم 24 فبراير، أقيمت جولة إذاعية بمشاركة عمر حلبي مع قناة الرابعة إف إم، وقد حظي الزوار بفرصة ربح بطاقات هدايا بقيمة إجمالية بلغت 10,000 درهم.

وعلاوة على ذلك، تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الـ 15، أطلق أرابيان سنتر مبادرة مشتركة مع برايم ميديكال سنتر تحت عنوان "تبرعك بالدم حياة لغيرك"، تهدف إلى تشجيع الأشخاص على التبرع بالدم وتعزيز الدور المجتمعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز