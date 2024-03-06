كيران خواجة العقارية تفوز بجائزة «ساجا»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة كيران خواجة العقارية، إن عقارات دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً للمبيعات خلال فبراير 2024 بنحو 36.49 مليار درهم، محققة القيمة الأعلى للشهر ذاته على الإطلاق، مقارنة مع 26.7 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة نسبتها 36.66% على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال تسليم نجم بوليوود، سونيل شيتي، جائزة ساجا إلى شركة شركة كيران خواجة العقارية تقديراً لجهودها في قطاع العقارات.

وأكد الشركة أن الأداء الاستثنائي لعقارات دبي يعكس النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية، كما يأتي استكمالاً لحالة ازدهار سجلها القطاع خلال عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها الصعودي خلال العام الجاري، مع تدفق مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها دبي، مثل إجراءات الحصول على التأشيرات«.

حضر حفل توزيع جوائز ساجا لفيف من كبار الشخصيات الحكومية وأقطاب الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشمل العقارات والعملات المشفرة والتمويل.

وتحدثت كيران خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة فجر العقارية، لوسائل الإعلام بعد فوزها بالجائزة حيث قالت: أشعر بسعادة غامرة وبرضاء تام للفوز بهذه الجائزة القيمة، كما أشعر بالفخر لأنني تسلمتها من نجم بوليوود المفضل لدي «سونيل شيتي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز