6.5 ملايين متسوق عبر الإنترنت في الإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحول حوالي مليوني شخص، أو نحو 20 % من سكان دولة الإمارات، إلى التسوق عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية - مما أدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي التسوق عبر الإنترنت من 4.5 ملايين في عام 2019 إلى 6.5 ملايين في عام 2023، وهو ما يسرع من وتيرة نمو مبيعات التجزئة في دولة الإمارات.

وأفاد أكشاي جايابراكسان، الشريك المساعد في شركة ردسيرز، للمندوبين في مؤتمر قمة التجارة الإلكترونية 2024، الذي عقد أخيراً في دبي: «إن التحول الهائل نحو التسوق عبر الإنترنت يؤدي إلى تسريع وتيرة نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشهد فترة انتقالية نحو عصر ذهبي للتجارة الإلكترونية».

وأضاف: «كانت هناك قفزة غير مسبوقة بنسبة 87 % في حجز تذاكر السفر عبر الإنترنت بينما شهدنا نمواً بنسبة 46 % في تكنولوجيا الأغذية، مما أدى إلى تسريع النمو. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 70% من المستهلكين في دولة الإمارات على استعداد لتجربة علامات تجارية جديدة».

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق التجزئة في الإمارات 306.6 دراهم (83.54 مليار دولار) في عام 2022، وفقاً لتقرير شركة جلوبال داتا ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 5 % حتى 2027.

وأكد سيباستيان شي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود الإمارات، أن شركته أنفقت أكثر من تريليون يوان صيني، أي ما يعادل 160 مليار دولار في تطوير التكنولوجيا السحابية على مدار السنوات العشر الماضية لمساعدة الشركات على التحول الرقمي لتحقيق النمو من خلال اكتساب ثقة المزيد من العملاء الجدد.

وقال: «إن بناء الثقة مع التكنولوجيا والتميز في الخدمة وراحة العملاء أمر بالغ الأهمية للنجاح في مجال التجارة الإلكترونية. نحن نضمن أن تظل بياناتك آمنة تماماً حتى عند التعرض لأي عطل فني في مركز البيانات الخاص بك. نحن نحمي بيانات العملاء بأقصى درجات الأمان لأن أمن البيانات أمر بالغ الأهمية لعملائنا».

وأكد راجات أستانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيروس، أن البيع بالتجزئة خارج الإنترنت يوفر عائداً على الاستثمار بنسبة 1 % فقط، بينما يوفر البيع عبر الإنترنت عائداً على الاستثمار بنسبة 7 %.

وأضاف: «يبلغ النمو في قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 18 % على أساس سنوي، مقارنة بـ36 % في جميع أنحاء العالم، لذلك أمامنا الكثير لنقوم به. ومع ذلك، فقد شهدنا نمواً بنسبة 39 % في بيع الأجهزة الإلكترونية عبر الإنترنت، مقارنة بنمو مبيعات المتاجر خارج الإنترنت بنسبة 0.4 % فقط - وهو ما يؤكد ديناميكية السوق».

وأردف: «أصبح البيع بالتجزئة خارج الإنترنت مراكز تجريبية. هناك الكثير من الترشيد والتوحيد الذي يحدث في تجارة التجزئة للإلكترونيات غير المتصلة بالإنترنت، بينما هناك الكثير من الاستثمارات في قطاع التجارة الإلكترونية، وسنرى المزيد مما يحدث في السنوات القادمة مع تسارع المبيعات عبر الإنترنت».

ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات في سوق التجارة الرقمية بدولة الإمارات إلى 18.44 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن موقع Statista.com، وهو مزود عالمي لمعلومات السوق. ومن المتوقع أن تظهر قيمة الصفقة معدل نمو سنوي (معدل النمو السنوي المركب 2024 - 2028) بنسبة 6.53 % مما يؤدي إلى مبلغ إجمالي متوقع قدره 23.75 مليار دولار بحلول عام 2028.

وفي سوق التجارة الرقمية، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 7.82 ملايين مستخدم بحلول عام 2028. وكما يتوقع أن يصل متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق التجارة الرقمية إلى 283 ألف دولار في عام 2024.

وقال أنوفرات غوراف، المدير الإقليمي لشركة SellAnyCar.com: «لقد قمنا بتحويل أعمال بيع التجزئة في قطاع السيارات المستعملة والتي كانت تستغرق حوالي 30 يوماً لمعالجة معاملة بيع وشراء السيارة المستعملة لتأخذ العملية نفسها 30 دقيقة فقط».

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