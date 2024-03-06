67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي من البنوك بنسبة 5.7% حتى نهاية العام الماضي ليسجل 1.240 تريليون درهم مرتفعاً بحوالي 67 مليار درهم، عن إجمالي الرصيد المسجل بقيمة 1.173 تريليون في 2022.

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعاً بشكل إجمالي من 798.2 مليار درهم إلى 822.7 مليار درهم رغم تأثر إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة الذي تقلص من 83.3 مليار إلى 82.5 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 418 مليار درهم مرتفعاً من 374.8 مليار درهم بنهاية 2022.

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