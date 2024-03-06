«المركزي»: 17.1 تريليون درهم التحويلات المالية خلال 2023

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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نمت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بنسبة 34.6 % ليتجاوز الإجمالي 17.1 تريليون درهم في 2023 وبفارق بلغ 4.4 تريليون درهم عن الإجمالي البالغ 12.7 تريليون درهم في عام 2022.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات واصلت نموها على أساس شهري بنهاية ديسمبر بنسبة 11% عن إجمالي التحويلات منذ بداية 2023 حتى شهر نوفمبر والبالغ 15.4تريليون درهم.

فيما أظهرت بأن التحويلات ما بين البنوك اختصت بالحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة64.3% وبإجمالي 11تريليون درهم وذلك مقابل حوالي 7.8تريليون درهم حققتها تلك التحويلات في 2022

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة35.7% وبإجمالي تجاوز 6.1 تريليون درهم مقابل 4.9 تريليون درهم في عام 2022.

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة 22.1 مليون شيك على مدار عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 1.263تريليون درهم مقابل مقاصة 21.8مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.225تريلون درهم.

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