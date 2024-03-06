الإمارات الأولى عالمياً في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً

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دبي - البيان

تصدرت الإمارات دول العالم في تعيين الرؤساء التنفيذيين الأصغر سناً لقيادة الشركات.

وأكد أحدث تقارير شركة هايدريك آند سترجلز، المزود لخدمات البحث التنفيذي وتقييم القيادة والتطوير، والذي حمل عنوان «الطريق إلى القمة 2023» أن شركات الشرق الأوسط حلت في المرتبة الأولى عالمياً على مستوى الرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرات دولية بنسبة 50%، متجاوزة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا اللتين احتلتا معاً المركز الثاني بنسبة 38%. وأظهرت منطقة الشرق الأوسط تفضيلاً للرؤساء التنفيذيين الشباب، حيث يبلغ أدنى متوسط عمر حالياً 54.5 عاماً. وعلى وجه الخصوص، يتمتع الرؤساء التنفيذيون المعينون في الإمارات بأدنى متوسط عمر حالي يبلغ 52.7 عاماً على مستوى العالم. وتحتل أفريقيا المرتبة الثانية من حيث الترتيب حيث يبلغ متوسط عمر الرؤساء التنفيذيين المعينين 55.5 عاماً.

واعتمد التقرير السنوي على نتائجه من خلال تحليل 1.221 منصباً للرؤساء التنفيذيين في أكبر الشركات المدرجة علناً على مستوى العالم ودراسة لملفاتهم الشخصية. وأشار إلى أنه تم تعيين 68 رئيساً تنفيذياً في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات بين عامي 2022 و2023.

وأفادت شركة هايدريك آند سترجلز بأن المنطقة سجلت في المتوسط أعلى نسبة من التعيينات الجديدة (16%) في جميع أنحاء العالم. كما حصلت شركات الشرق الأوسط على أعلى مرتبة على مستوى العالم بالنسبة للرؤساء التنفيذيين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في المناصب التنفيذية بنسبة (90%)، وتليها أمريكا اللاتينية بنسبة 84% ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 79%. كما أشار التقرير إلى أن 10% فقط من الرؤساء التنفيذيين المعينين حديثاً في منطقة الشرق الأوسط لا يتمتعون بخبرة سابقة في مناصب تنفيذية، وهي أدنى نسبة بين جميع المناطق الأخرى في العالم.

وقالت مليحة جيلاني، شريك في مكتب هايدريك آند سترجلز في دبي: «يبعث استمرار اتجاه توظيف المزيد من المديرين التنفيذيين ذوي الخلفيات الدولية والمتعددة القطاعات على التفاؤل، حيث يعكس إدراك المؤسسات المتزايد لقيمة التنوع، وخصوصاً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى لأعمالها».

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