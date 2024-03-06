مجلس الذهب العالمي يفتتح مقره الإقليمي في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مجلس الذهب العالمي رسمياً عن افتتاح مكتبه الجديد في دبي، ليعمل بمثابة مقره الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الإعلان كجزء من التوسع الاستراتيجي للمجلس والمشاركة الفعالة في واحدة من أكبر مراكز تداول الذهب في العالم، مع اختياره مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) عنواناً له، كونه أحد أكثر المناطق الحرة ترابطاً في العالم، والمركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع.

ويأتي إنشاء المكتب الجديد بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم تحدد سلسلة من الجهود التعاونية التي تهدف إلى النهوض بصناعة الذهب في دولة الإمارات. وتشتمل على مبادرات رئيسية لمعالجة التحديات المرتبطة بالذهب المحمول باليد، ووضع خطة تدريب سنوية للمهنيين في صناعة السبائك، والمشاركة الرسمية مع بنوك السبائك، وتطوير ونشر مبادئ مجلس الذهب العالمي للاستثمار بالتجزئة في الذهب، وإجراء أبحاث شاملة لسوق الذهب.

وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «باعتبارها واحدة من أكبر مراكز الذهب في العالم، تلعب دبي دوراً حاسماً في تطوير صناعة الذهب العالمية وفق أعلى المعايير، بما في ذلك أطر التوريد المسؤولة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات. وسينضم هذا التحالف الاستراتيجي مع مجلس الذهب العالمي إلى عدد من الاتفاقيات المهمة التي أبرمها مركز دبي للسلع المتعددة مع قادة صناعة الذهب في السنوات الأخيرة، مما يؤكد التزامنا ببناء وتوسيع نطاق الابتكار والنزاهة والاستدامة».

وقال ديفيد تيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: «يعد برنامجنا المشترك مع مركز دبي للسلع المتعددة عنصراً مهماً في مبادرتنا الاستراتيجية «الذهب247» والقائمة على تحسين النزاهة والثقة في سوق الذهب في جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لبناء سوق موثوقة وسهلة الوصول لصالح جميع المشاركين في المنطقة وخارجها».

وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد دولة الإمارات سوقاً محورية لصناعة الذهب، حيث تعمل كمركز رئيسي للتجارة والاستثمار والابتكار. ومن خلال تواجدنا في الشرق الأوسط ومبادراتنا التعاونية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل مركز دبي للسلع المتعددة، نهدف إلى تعزيز نزاهة سوق الذهب وشفافيته وكفاءته».

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