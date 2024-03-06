مهرجان دبي للمأكولات ينطلق بدورته الـ 11 في 19 أبريل المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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يعود مهرجان دبي للمأكولات خلال دورته الحادية عشرة بمجموعة متنوعة من التجارب الفريدة والمفاهيم الجديدة في عالم من النكهات وفنون الطهي والعروض المميزة خلال الفترة من 19 أبريل وحتى 12 مايو.

وستكون المدينة على مدار 23 يوماً الوجهة المفضلة لعشاق المأكولات من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وستشهد أجواءً احتفالية مميزة في ضوء احتضانها لأكثر من 200 جنسية متنوعة الثقافات والأذواق، وذلك من خلال تقديم مجموعة رائعة من الأنشطة والفعاليات المميزة، وقوائم الطعام، والعروض، والمسابقات.

وسيكون جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار والأذواق على موعد مع مجموعة واسعة من التجارب الرائعة وبأسعار منافسة، حيث تتنوع ما بين المأكولات الإماراتية التقليدية والعالمية.

ويواصل المهرجان دوره الرائد في تعزيز مكانة دبي العالمية في فنون الطهي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033، إلى جانب ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وهذا العام، يسلط المهرجان الضوء على أبهى صور الضيافة والتميز والإبداع من خلال تجارب فريدة لدى المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، إضافة إلى تجارب الطعام المستدامة.

وسيحتفي المهرجان بالمساهمات التي تثري فنون الطهي، ومشاهير الطهاة، والمؤثرين، ونقّاد الطعام، وتحقق هذا التنوع الكبير في قطاع المأكولات والمشروبات بالمدينة وتعزيز مكانتها على خارطة فنون الطهي العالمية.

ومن بين أبرز الفعاليات مشاركة مطاعم مميزة ، حيث سيقدم أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في دبي على مدار 7 أيام قوائم طعام مختارة وحصرية بأسعار استثنائية، إضافة إلى أطباق شهية مقابل «10 دراهم لكل طبق» للاستمتاع بتناول أشهى المأكولات بأسعار منافسة في مواقع ووجهات متنوعة في دبي.

وتعود فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من &e»، الوجهة المفضلة للعائلات لتقدم العديد من المفاهيم المحلية الجديدة.

ويمكن الاطلاع على تجارب فريدة ضمن «رحلة في عالم المذاقات»، وهي مجموعة من أنشطة الطعام المتنوعة التي تم تحديدها وتوزيعها بدقة بعدد من الوجهات حيث ستكون متاحة فقط خلال المهرجان، إضافة إلى الفعالية الجديدة «قائمة الطهاة»، وهي أطباق يتم تحضيرها من قبل مجموعة من أفضل المطاعم المميزة في المدينة بأسعار ثابتة ولفترة محدودة.

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