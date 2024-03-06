انطلاق «معرض دبي الدولي للأخشاب والمكائن» بمشاركات من 52 دولة

المصدر: دبي- البيان

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افتتح محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، فعاليات النسخة العشرين من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، الذي يستمر حتى الغد بمشاركة 682 عارضاً محلياً وعالمياً من 52 دولة حول العالم. وتجول لوتاه برفقة عدد من الحضور في أرجاء المعرض، واطلعوا على الأجنحة الدولية المشاركة.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب: «يعد المعرض «المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط»، والتي نجحت على مدار عشرين عاماً، بجمع العارضين والمتخصصين والخبراء والعاملين في القطاع، للاطلاع على أحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية على مستوى عالمي، حيث يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة النطاق من كافة أنحاء العالم، ما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة دبي كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية».

حضور قوي للبرتغال

وتشارك 12 شركة برتغالية في المعرض، وقال «فيتور بوكاس»، رئيس الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث: «تعد دبي مركزاً رئيسياً لتوسع الشركات البرتغالية إلى مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن «حجم صادرات الخشب والأثاث البرتغالي إلى الإمارات تضاعف خلال الأعوام الأخيرة إلى 26 مليون يورو بنهاية 2023».

وتحرص «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» على المشاركة في المعرض سنويا، انطلاقاً من أهميته باعتباره الحدث الرائد في الصناعة ومنصة مثالية للعلامات التجارية البرتغالية لإظهار تميزها وجودتها عالميا».

وأضاف «أن الرابطة تسعى للاستفادة من زخم النمو، الذي يشهده قطاع الضيافة والفنادق في دبي خصوصاً، والإمارات بصفة عامة، مشيراً إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً».

وضمت أجندة اليوم الأول سلسلة من الجلسات وورش العمل. وتم تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب.

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