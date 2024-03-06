410 % قفزة نمو العقارات ذات العلامة التجارية بدبي في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة الاستشارات جلوبال براندد رزيدنسز أن نمو قطاع العقارات السكنية ذات العلامة التجارية في دبي يقدر بنسبة 410%، خلال السنوات العشر من 2014 إلى نهاية عام 2024)، حيث ارتفع من 10 مشاريع في عام 2014 إلى 51 مشروعاً اليوم.

وفي السنوات الخمس الماضية فقط، بلغت نسبة النمو 122%، لتتصدر دبي عالمياً بمجال تطوير العقارات السكنية ذات العلامة التجارية. ويتوقع ارتفاع عدد المشاريع المستقلة (من دون الفنادق) إلى 54% من السوق، لتشكل 78% من المشاريع الجديدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقع عالمي بنسبة 41%.

كشف عن هذه النتائج ريان عيتاني، مؤسس ومدير شركة الاستشارات جلوبال براندد رزيدنسز للمساكن ذات العلامة التجارية على هامش المشاركة بفعالية «مستقبل العقارات السكنية ذات العلامة التجارية» التي عُقدت في دبي أخيراً، حيث تم الكشف عن بحث شمل 121 مشروعاً مفتوحاً والمخطط إنجازها في الإمارة.

وتشمل الإحصائيات التي تم الكشف عنها حول موقع دبي الرائد عالمياً في قطاع العقارات السكنية ذات العلامة التجارية ما يلي:

• حسب التوقعات خلال السنوات الخمس القادمة سيزداد إجمالي عدد المشاريع من 51 مشروعاً حالياً إلى 121 مشروعاً بحلول 2029، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 137%.

• يتوقع أن ينخفض عدد العلامات التجارية الفندقية من 78% من سوق المشاريع ذات العلامة التجارية الحالية إلى 51% من خطط تطوير المشاريع المقرر إطلاقها حتى 2028، ما ينتج عن حصة سوقية إجمالية (مكتملة ومخططة) تبلغ 63% التجارية الفندقية.

وشهدت الفعالية تجمعاً لكبار مطوري العقارات والاستشاريين والمشغلين الفندقيين الرواد في المنطقة، إلى جانب ممثلين عن العلامات التجارية المرتبطة بأسلوب الحياة المهتمين بالتعرف أكثر على الفرص المتنامية لشركاتهم للدخول في شراكات.

العلامات الفندقية

وقال ريان عيتاني: «تظهر بيانات تقرير جلوبال براندد رزيدنسز أنه من المتوقع أن ينخفض عدد العلامات التجارية الفندقية من 78% من سوق المشاريع الحالية إلى 51% من خطط تطوير المشاريع المقرر إطلاقها حتى عام 2028. ما يعني أن العلامات التجارية الفندقية ستشكل فقط 63% من إجمالي السوق بحلول 2029، مقارنة بـ 78% عالمياً».

وأضاف: «يتجه مطورو دبي بشكل متزايد إلى علامات تجارية مبتكرة وجذابة جديدة من غير عالم الفندقة، مثل العلامات التجارية للسيارات (أقل من 1% من المشاريع القائمة تنتقل إلى 7% من خطط التطوير) وعلامات الأزياء (10% من السوق الحالي تحمل علامات تجارية للأزياء، بينما تمثل 36% من خطط التطوير) لإضافة ميزة للتصميم والتسويق». كما سلط التقرير الضوء على التوزيع الجغرافي للمشاريع بدبي. ولا تزال منطقتا وسط المدينة والخليج التجاري المحور الرئيسي للتطوير، مع إضافة 30 مشروعاً آخر قيد التنفيذ إلى 15 مشروعاً موجوداً.

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