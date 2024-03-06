34.8 مليار درهم مبيعات الشقق بدبي في أول شهرين بنمو 28.8 %

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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تجاوزت مبيعات الشقق السكنية في دبي قيمة 34.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت مبيعات فئة «الاستديو» نمواً بنسبة 77% خلال نفس الفترة من العام 2024.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مبيعات الشقق السكنية في دبي بلغت 34.8 مليار درهم جرت عبر 17844 صفقة خلال أول شهرين من العام الجاري، بنمو 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، والذي بلغت فيه المبيعات 27 مليار درهم تمت عبر 13215 صفقة.

وبحسب البيانات، تصدرت مبيعات الشقق السكنية من فئة «غرفتين وصالة» الطلب خلال أول شهرين من العام الجاري، بواقع 11.1 مليار درهم جرت عبر 4628 صفقة، تليها مبيعات الشقق السكنية من فئة «غرفة وصالة» والتي جرت عبر 8000 صفقة بقيمة 10.5 مليارات درهم.

حلت الشقق السكنية من فئة «ثلاث غرف وصالة» في المرتبة الثالثة من حيث قيمة المبيعات والتي بلغت 6.17 مليارات درهم جرت عبر 1227 صفقة، بالمقابل جرى بيع 15 شقة بنتهاوس خلال الفترة نفسها بقيمة 69 مليون درهم.

وبالنسبة لفئة الوحدات السكنية صغيرة الحجم (الاستوديوهات)، فقد شهد أول شهرين من العام الجاري 3652 صفقة بيع استديو بقيمة 2.71 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 77.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه المبيعات 1.53 مليار درهم جرت عبر 2650 صفقة.

أبرز مناطق الاستديو

وأظهرت بيانات الدائرة، أن منطقة «مدينة دبي الملاحية» جاءت في الصدارة من حيث قيمة مبيعات فئة الاستديو خلال أول شهرين من العام الجاري، مع مبيعات بلغت 596.6 مليون درهم جرت عبر 492 صفقة. وحلت ثانية منطقة «الخليج التجاري» بمبيعات بلغت 462 مليون درهم عبر 402 صفقة، وفي المركز الثالث منطقة «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 429.8 مليون درهم جرت عبر 688 صفقة، ورابعة منطقة «أرجان» بقيمة مبيعات 149.3 مليون درهم عبر 257 صفقة، وخامسة منطقة «ميدان ون» بقيمة مبيعات 141.6 مليون درهم عبر 240 صفقة.

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